Что делать, если банкомат "съел" карту

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Снятие наличных денег из банкомата – распространенная операция. Однако иногда могут возникнуть сложности, из-за которых аппарат может не выдать карту владельцу. О том, почему это может произойти и что делать казахстанцам, читайте в материале NUR.KZ.

Банкоматы – специальные устройства, которые позволяют снимать деньги с банковского счета без посещения отделений финансовых организаций.

При этом банкоматы могут быть двух видов:

только для выдачи наличных денег;

с функцией Cash-in – когда можно отправлять наличные средства на свой банковский счет или в уплату займа.

В настоящее время, помимо банковских карт, можно пользоваться банкоматом с помощью мобильных приложений банков или ИИН.

Однако пластиковые карты остаются одним из наиболее популярных инструментов для снятия наличных. Поэтому иногда казахстанцы могут столкнуться с проблемой, когда банкомат "съедает" карту.

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Почему банкомат может удержать карту

Банковская карта может быть "проглочена" банкоматом по разным причинам.

Самая распространенная – клиент забыл забрать карту после совершения операции. Напомним, что казахстанцам в среднем дается около 30 секунд на то, чтобы забрать карточку после снятия денег.

Если клиент этого не сделал, то банкомат, в целях безопасности казахстанцев, поглощает карточку.

Также причиной невозврата могут стать:

технический сбой – банкомат может зависнуть;

проблемы с картой – она повреждена, просрочена, заблокирована, числится как украденная или потерянная;

действия клиента – несколько раз подряд был введен неверный пароль.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Как вернуть банковскую карту

Существует мнение, что при зависании банкомата следует зажать кнопку "Отмена", чтобы вернуть свою карту.

Однако, как отмечают банковские работники, достаточно просто нажать кнопку без ее удержания. А если причиной сбоя стало отсутствие электроэнергии, то банкомат сам автоматически выдаст карту владельцу, отменив все операции.

В случаях, когда банковская карта была "съедена" по другим причинам, казахстанцам остается только обратиться в отделения банка с заявлением о возврате.

При этом можно сразу же заблокировать карту не отходя от банкомата. Для этого нужно позвонить в call-центр банка или использовать мобильное приложение. И уже после этого обратиться в близлежащие филиалы.

Далее может пройти около 10 дней, пока карта будет извлечена из устройства и передана в отделение банка.

А если карта выпущена в одном банке, а ее проглотил банкомат другого бренда, то сначала нужно заблокировать счет в своем банке обслуживания.

Далее нужно обратиться в ту финансовую организацию, которой принадлежит устройство по выдаче денег. В этом случае сроки возврата могут затянуться.

Альтернативным и более быстрым способом может стать перевыпуск пластиковой карты. Однако в этом случае изменятся все данные: номер и CVV-код, пароль.

Поэтому нужно будет внести новые данные карты для онлайн-оплаты в приложения по доставке еды, такси и так далее.

Но привязанный к карте банковский счет останется неизменным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1951835-chto-delat-esli-bankomat-sel-kartu/