Четырехдневная рабочая неделя: сократится ли зарплата у жителей Казахстана

Глава управления департамента труда и социального партнерства Шалкар Оразбеков рассказал, могут ли казахстанцам сократить зарплату из-за введения "четырехдневки", передает корреспондент NUR.KZ.

Шалкар Оразбеков заявил, что Трудовым кодексом с 2015 года допускается введение 4-дневной рабочей недели для работников.

"Что касается заработной платы, то, как вам известно, в соответствии с Трудовым кодексом заработная плата выплачивается пропорционально объему выполненной работы. Соответственно, если количество рабочих дней в неделе сокращается, то и заработная плата выплачивается пропорционально этому сокращению", - добавил он.

Вместе с тем, по его словам, если работодатель, несмотря на сокращение количества рабочих дней, сохраняет размер заработной платы, установленной при 5-дневной рабочей неделе, это не будет считаться нарушением, так как не противоречит Трудовому кодексу.

Напомним, с 1 июля 2023 года в силу вступили изменения в Трудовой кодекс РК - соответствующий закон подписал в апреле президент Касым-Жомарт Токаев. Так, среди изменений, в Казахстане официально появилась четырехдневная рабочая неделя с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей.

В Минтруда перед этим пояснили, что переход будет сугубо добровольный. Никого не будут насильно переводить на рельсы "четырехдневки". Работодатель и сотрудник должны договориться между собой сами. Новый формат можно будет чередовать с "пятидневкой" или "шестидневкой" - кому как удобно.

Глава Минтруда Светлана Жакупова заявила, что казахстанцы могут начинать свой рабочий день на час раньше, поскольку в стране перешли на другой часовой пояс. Причем обговорить этот момент казахстанцы могут также с работодателем.

Кроме того, Тамара Дуйсенова рассказала, кто в Казахстане может перейти на четырехдневную рабочую неделю.

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