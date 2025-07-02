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    Финансы

      Не придется платить за соседей: новые правила начисления тарифа за холодную воду действуют в Казахстане

      Опубликовано:

      Семейная пара изучает коммунальные счета
      Счет за коммунальные услуги. Иллюстративное фото: freepik.com/wayhomestudio

      С 1 июля поменялись правила начисления тарифов за холодную воду в многоквартирных домах без наличия счетчиков. Теперь расчеты должны стать более точными. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

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      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • С 1 июля в Казахстане вступили в силу новые правила расчета тарифов за холодную воду в многоквартирных домах без счетчиков, основанные на среднесуточном объеме водопотребления аналогичных домов.
      • Новый подход призван сделать расчеты более справедливыми, прозрачными и приближенными к реальному потреблению, исключая случаи оплаты за "соседей".
      • По мнению ZHKH-INFO, эффективность новых правил будет зависеть от добросовестности водоснабжающих организаций и качества управления жилыми домами.

      1 июля вступил в действие приказ исполняющего обязанности министра промышленности и строительства "Об утверждении Типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг водоснабжения и (или) водоотведения для водопотребителей, не имеющих приборов учета".

      То есть он затрагивает вопросы начисления платы за услуги водоснабжения для казахстанцев, у которых нет счетчиков холодной воды – расчет проводится по нормам потребления.

      При этом, как отмечается на сайте ZHKH-INFO, новые правила призваны сделать этот расчет более справедливым, прозрачным и приближенным к реальному потреблению.

      Не будет тарифов "с потолка"

      Согласно сообщению источника, с 1 июля для не имеющих индивидуальных счетчиков воды казахстанцев оплата за коммунальные услуги производится по установленным нормативам, которые основываются на среднесуточном объеме водопотребления.

      Счетчик на воду
      Счетчик. Иллюстративное фото: pixabay.com

      Этот объем рассчитывается на основе показаний общедомовых приборов учета – для расчета норм используются статистические данные не менее чем по 20 аналогичным домам (в малых городах и сельской местности – не менее 10% от общего количества).

      "Такой подход:

      • стимулирует установку приборов учета;
      • повышает прозрачность начислений;
      • помогает исключить случаи несправедливой оплаты за "соседей".
      Таким образом, расчет строится на реальных показателях потребления воды, а не на формальных нормативах "с потолка", – отмечается в источнике.

      А если в течение года будет зафиксировано превышение установленной нормы, то организация по водоснабжению должна будет внести предложение в акимат о пересмотре действующих нормативов на основании фактических данных.

      "Это очередной шаг в сторону более точного, обоснованного и справедливого подхода к начислению коммунальных платежей.

      Однако на местах многое зависит от добросовестности водоснабжающих организаций и качества управления жилыми домами. Важно, чтобы новые нормы не остались формальностью, а действительно применялись на практике", – сообщается на сайте ZHKH-INFO.

      Напомним, что в Минэкономики не исключили роста тарифов на "коммуналку" в Казахстане в разумных пределах.

      Также мы рассказывали о том, как сэкономить на коммунальных услугах.

      А если вдруг счет в квитанции оказался подозрительно большим, то можно потребовать перерасчета начисленных услуг.

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