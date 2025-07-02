Не придется платить за соседей: новые правила начисления тарифа за холодную воду действуют в Казахстане
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С 1 июля поменялись правила начисления тарифов за холодную воду в многоквартирных домах без наличия счетчиков. Теперь расчеты должны стать более точными. Об этом читайте в материале NUR.KZ.
- С 1 июля в Казахстане вступили в силу новые правила расчета тарифов за холодную воду в многоквартирных домах без счетчиков, основанные на среднесуточном объеме водопотребления аналогичных домов.
- Новый подход призван сделать расчеты более справедливыми, прозрачными и приближенными к реальному потреблению, исключая случаи оплаты за "соседей".
- По мнению ZHKH-INFO, эффективность новых правил будет зависеть от добросовестности водоснабжающих организаций и качества управления жилыми домами.
1 июля вступил в действие приказ исполняющего обязанности министра промышленности и строительства "Об утверждении Типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг водоснабжения и (или) водоотведения для водопотребителей, не имеющих приборов учета".
То есть он затрагивает вопросы начисления платы за услуги водоснабжения для казахстанцев, у которых нет счетчиков холодной воды – расчет проводится по нормам потребления.
При этом, как отмечается на сайте ZHKH-INFO, новые правила призваны сделать этот расчет более справедливым, прозрачным и приближенным к реальному потреблению.
Не будет тарифов "с потолка"
Согласно сообщению источника, с 1 июля для не имеющих индивидуальных счетчиков воды казахстанцев оплата за коммунальные услуги производится по установленным нормативам, которые основываются на среднесуточном объеме водопотребления.
Этот объем рассчитывается на основе показаний общедомовых приборов учета – для расчета норм используются статистические данные не менее чем по 20 аналогичным домам (в малых городах и сельской местности – не менее 10% от общего количества).
"Такой подход:
- стимулирует установку приборов учета;
- повышает прозрачность начислений;
- помогает исключить случаи несправедливой оплаты за "соседей".
Таким образом, расчет строится на реальных показателях потребления воды, а не на формальных нормативах "с потолка", – отмечается в источнике.
А если в течение года будет зафиксировано превышение установленной нормы, то организация по водоснабжению должна будет внести предложение в акимат о пересмотре действующих нормативов на основании фактических данных.
"Это очередной шаг в сторону более точного, обоснованного и справедливого подхода к начислению коммунальных платежей.
Однако на местах многое зависит от добросовестности водоснабжающих организаций и качества управления жилыми домами. Важно, чтобы новые нормы не остались формальностью, а действительно применялись на практике", – сообщается на сайте ZHKH-INFO.
Напомним, что в Минэкономики не исключили роста тарифов на "коммуналку" в Казахстане в разумных пределах.
Также мы рассказывали о том, как сэкономить на коммунальных услугах.
А если вдруг счет в квитанции оказался подозрительно большим, то можно потребовать перерасчета начисленных услуг.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2261418-ne-pridetsya-platit-za-sosedey-novye-pravila-nachisleniya-tarifa-za-holodnuyu-vodu-deystvuyut-v-kazahstane/
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