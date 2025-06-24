"Скидки без скидок": как обманывают казахстанцев на распродажах

Часто недобросовестные продавцы перед тем, как сделать скидку, завышают цену на товар. В итоге "скидка" просто возвращает прежний ценник. Как еще обманывают казахстанцев, узнайте в материале NUR.KZ.

Лето – сезон скидок и распродаж. В это время казахстанцы действительно могут приобрести выгодно полезные для себя вещи. Однако, как напомнил медиа-портал FinGramota, некоторые продавцы могут поступать нечестно.

Ложная скидка

Недобросовестные продавцы часто используют один из самых распространенных маркетинговых подходов: за несколько недель до акции они искусственно завышают цены на свои товары. В итоге "скидка" просто возвращает прежнюю цену, но выглядит все как действительно выгодная покупка.

Бороться с такими продавцами легко – достаточно проверять цены до старта "сезонных распродаж". Делать это можно как лично, загодя интересуясь ценами, так и воспользоваться специальными сервисами, например "История цен" от Google.

Акция "Только сегодня"

Часто продавцы используют громкие лозунги вроде "Товара почти не осталось", "Скидка закончится в полночь" и прочие игры со временем. Все это является агрессивной рекламой и способом давления на покупателей.

Как правило, акции длятся не один день – продавцы заинтересованы, чтобы их товар купили как можно больше людей, поэтому перед тем, как совершить импульсивный поступок, следует проверить, действительно ли товаров мало или продавец создает искусственную ограниченность ассортимента.

"Ноунеймы"

Если какой-то неизвестный бренд или магазин объявляет об огромных скидках, то это повод насторожиться. Его товар изначально может оказаться некачественным или переоцененным даже с учетом больших скидок.

Это не значит, что у "ноунеймов" нельзя ничего покупать, просто перед этим следует узнать бренд получше – найти информацию в интернете и прочитать отзывы и комментарии на официальных страницах магазина.

Условия доставки и возврата

Некоторые продавцы в интернет-магазинах и маркетплейсах могут утаивать важные детали – например, невозможность обмена и возврата или особые условия возврата. Иногда эти условия появляются только в момент оформления заказа, либо их вообще никак не озвучивают.

Здесь важно помнить о своих правах. По закону покупатели в Казахстане имеют право вернуть товар в течение 14 дней, если он сохранил презентабельный вид и упаковку.

Есть исключения: смартфоны, нижнее белье, чулочно-носочную продукцию и некоторые другие товары вернуть нельзя. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.

Если нарушения нет, но продавец все равно утверждает, что товар не подлежит возврату, то покупатель имеет полное право подать на него жалобу в Комитет по защите прав потребителей – это ведомство заинтересовано в защите граждан, поэтому не откажет в помощи.

Советы от экспертов для граждан перед "сезонными распродажами":

зафиксируйте цены до распродаж; проверяйте сайт и продавца; изучите отзывы вне сайта; читайте условия возврата; не покупайте спонтанно; платите безопасно (карта, проверенные сервисы); ограничьте бюджет; сохраняйте чеки и переписку.

Чек-лист покупателя. Инфографика: fingramota.kz

Казахстанцам стоит помнить, что скидки – не всегда выгода. Настоящая экономия – это когда покупка совершается с холодной головой, а не по команде "все по акции".

Поэтому перед тем, как начать тратить деньги, стоит убедиться, что продавец не пытается устроить шоу – тогда распродажа действительно поможет сэкономить бюджет.

Напомним, ранее в МВД призывали казахстанцев быть внимательными при совершении онлайн-покупок.

Также летом очень много появляется "выгодных" предложений для тех, кто планирует отпуск в другой стране. О том, как желание сэкономить может привести к потере денег, мы рассказывали в нашем материале.

Отметим, что сезон распродаж несет в себе и другие риски, помимо столкновений с нечестными продавцами. Такие "мероприятия" очень любят мошенники – некоторые из них даже создают фишинговые сайты, которые в точности повторяют официальные магазины.

Также ранее мы рассказывали подробно о том, можно ли вернуть товар, купленный по акции в Казахстане.