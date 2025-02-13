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"Остерегайтесь низких цен": МВД обратилось к любителям онлайн-шоппинга

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Картонная коробка с надписью онлайн-шоппинг на ноутбуке
Картонная коробка на ноутбуке. Иллюстративное фото: Pixabay.com

В Министерстве внутренних дел обратились к казахстанцам с призывом быть внимательными при совершении онлайн-покупок, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

"В период массовых скидок, тотальных распродаж, приуроченных к различным праздникам, граждане могут оказаться обманутыми мошенниками. К примеру, в феврале в разных странах отмечается "день всех влюбленных" и многие планируют сделать подарки своим половинкам", - отмечается в сообщении МВД.

Чтобы не потерять свои деньги, МВД рекомендует соблюдать простые правила:

  • Покупайте товар только на проверенных сайтах либо на официальных маркетплейсах;
  • Остерегайтесь слишком низких цен. Если скидка кажется слишком хорошей или заманчивой, возможно - это мошенничество;
  • Если вы нашли заманчивое предложение в социальных сетях, перепроверьте данные продавца. При этом нужно иметь в виду, что количество подписчиков, оставленные отзывы и возможность оформления в рассрочку - не всегда гарант добропорядочности продавца;
  • Лично убеждайтесь в наличии товара путем видеозвонка продавцу, требуйте показать адрес и расположение магазина. В случае, если это мошенники, они будут под всякими предлогами отказывать в этой просьбе и отправлять для убедительности геолокацию. Однако это уловка вероятного мошенника;
  • Проверяйте способы оплаты. Не направляйте денежные средства на личные счета;
  • Следите за персональными данными. Никогда не сообщайте пароли, коды из SMS и данные карт посторонним лицам;
  • Будьте внимательны и совершайте покупки безопасно! Если у вас появились сомнения, проверьте информацию или проконсультируйтесь с экспертами.

Летом прошлого года мы писали, что казахстанцы активно пользуются услугами маркетплейсов. Общий объем электронной коммерции достиг 2,4 трлн тенге. Граждане покупают в интернете гаджеты, технику и даже еду.

А при оформлении онлайн-покупки легко нарваться на мошенников, которые используют самые разные способы обмана: ложные ссылки, фальшивые страницы и другие схемы.

И чтобы защититься от мошенников при онлайн-покупках и не потерять свои деньги, нужно быть бдительным, использовать отдельную карту и не платить через общественный Wi-Fi. Подробнее о мерах безопасности мы писали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220641-osteregaytes-nizkih-cen-mvd-obratilos-k-lyubitelyam-onlayn-shoppinga/