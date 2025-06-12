Упростить возврат средств пострадавшим от мошенников хотят в Казахстане

В Казахстане работает Антифрод-центр, который предотвратил ущерб от мошенничества на 2,5 млрд тенге. Теперь хотят упростить возврат средств пострадавшим от мошенников. Подробности читайте на NUR.KZ.

В прошлом году в Казахстане запустили Антифрод-центр, который объединяет банки, платежные и микрофинансовые организации, операторов связи, правоохранительные и иные государственные органы для борьбы с кибермошенничеством. Всего к нему подключено более 200 участников.

Как рассказали в Национальном банке РК, за 10 месяцев работы Антифрод-центром было зафиксировано 60 тыс. мошеннических инцидентов, что позволило предотвратить ущерб на 2,5 млрд тенге.

Чаще всего фиксировались случаи телефонного мошенничества (22%), лжеинвестирования денег и операций, связанных с "дропперскими" картами (19%).

В текущем году запускается пилотный проект по сессионному антифроду, который представляет собой анализ поведения в банковских приложениях участников финансового рынка по большому набору данных, что позволит выявлять и своевременно блокировать мошенничество до факта совершения платежа или перевода.

В дальнейшем запланировано внедрение транзакционного антифрода, позволяющего своевременно блокировать мошеннические транзакции на уровне межбанковских операций. Для этого Антифрод-центр активно использует в своей работе искусственный интеллект, который способен прогнозировать мошеннические схемы.

Также планируется упростить процедуру возврата средств пострадавшим от мошенничества, расширить функционал Антифрод-центра для борьбы с наркоторговлей и незаконным игорным бизнесом, а еще ограничить доступ к финансовым услугам лицам, находящимся в базах центра.

Таким образом, Антифрод-центр помогает защитить казахстанцев от цифровых аферистов, но никакая система не заменит личную осторожность и внимательность.

При этом казахстанцы могут поставить "непробиваемую" защиту от кредитных мошенников, просто подключив добровольный запрет на получение новых займов – о том, как ее бесплатно оформить, мы рассказывали здесь.