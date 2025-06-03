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"Есть риск потери денег": в Минпромышленности высказались о "серых" схемах ввоза авто из Китая

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Продавец и покупатель в автосалоне
Автосалон. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков на брифинге в правительстве рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке китайских автомобилей, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Сапарбекова, знает ли он о "серых" схемах ввоза авто из Китая.

"Мы о данных схемах читаем из соцсетей. Буквально сегодня я видел пост одного из экспертов по части приобретения авто. Он говорил о приобретении автомобилей китайской марки с перебитыми VIN-кодами. Есть ряд вопросов", - сказал в ответ Олжас Сапарбеков

Он заявил, что в таких случаях автомобили не соответствуют требованиям технического регулирования, так как речь идет о безопасности водителя. При этом он заявил, что трудно привести данные о масштабах.

"Но могу ответить так, что любая машина, которая не соответствует техническому регламенту, не соответствует безопасности, в том числе и в правовом поле, она негативно отражается на автовладельце, на его безопасности. Есть также риск потери денежных средств на приобретенный автомобиль", - добавил вице-министр.

В декабре прошлого года мы писали, что почти у трети подержанных автомобилей в Казахстане могут быть перебиты VIN-номера, но порой это выясняется слишком поздно.

Ранее мы писали, что VIN-код автомобиля (Vehicle Identification Number) - это уникальный номер, присваиваемый каждому автомобилю или прицепу. Благодаря ему можно с точностью идентифицировать автомобиль. В отличие от регистрационного номера, VIN-код не меняется в течение всего срока службы автомобиля, ведь он присваивается еще на конвейерной линии и выбивается непосредственно на корпусе авто. По VIN-коду можно отследить историю авто.

В октябре 2024 года сообщалось, что в Алматы задержали 17 человек, которых подозревают в незаконной регистрации автомобилей. Среди задержанных - сотрудники спецЦОНов. Тогда правоохранительные органы обнаружили подпольный цех, где перебивали VIN-код, и выявили более 150 автомашин, незаконно поставленных на учет.

В сентябре того же года в Актобе защитили права мужчины, купившего автомобиль Toyota Camry с перебитым VIN-кодом за 9,2 млн тенге. Ему вернули деньги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2251818-est-risk-poteri-deneg-v-minpromyshlennosti-vyskazalis-o-seryh-shemah-vvoza-avto-iz-kitaya/