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Перебитые VIN-коды: казахстанских автомобилистов предупредили об опасности

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Водитель
Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: Neda Krstic / Getty Images

Почти у трети подержанных автомобилей в Казахстане могут быть перебиты VIN-номера, но порой это выясняется слишком поздно, сообщает 31 канал.

По информации телеканала, до 2018 года при продаже любых автомобилей их осматривали сотрудники полиции. Но потом осмотр остался только для ввезенных в страну машин, которые впервые ставят на учет в Казахстане. Если машину продают внутри страны, то проверяют только по документам и базам данных. Ответственность в таких случаях лежит на продавце и покупателе.

"Если машина внутри страны была продана по каким-то плохим документам, серым схемам, тогда, получается, производится уже в судебном порядке. А если уже машина завезена с другой страны, и оттуда криминальный учет, тогда уже машина передается через Интерпол. Он может подать в суд и признаться как честный покупатель", - объяснил старший госавтоинспектор процессингового центра управления административной полиции Карагандинской области Азамат Дайрабаев.

По словам автоэкспертов, чаще всего перебивают VIN-номера на машинах возрастом до 5-7 лет. Поток таких авто хлынул в Казахстан после 2018 года.

"Либо c измененными номерами, либо они висят в залоге где-то там, либо двойной учет, либо все-таки поставлено как-то криво у нас на учет, без утильсбора и так далее видимо, коррупционные схемы постановки на учет. Потому что утильсбор - это все-таки деньги", - считает автоэксперт Денис Гайков.

По словам экспертов, есть и авто, завезенные из ОАЭ, куда они попали из США и Канады, были взяты в лизинг, но потом платежи прекратились, и теперь авто числятся в розыске Интерпола. Если такую машину выявит полиция, просто изымет, а человек останется ни с чем.

Проверить VIN-коды самостоятельно сложно, но есть некоторые способы.

"Когда маркировочную табличку переклеивают, бывает, не попадают в контур. Она либо криво висит, по каталогу нам можно сравнить комплектацию автомобиля, цвет его и код отделки салона", - добавил Денис Гайков.

Также можно проверить автомобиль по платным базам, заказать услуги автоподборщика, но это может стоить от 20 тысяч и выше. Кроме того, можно вместе с продавцом приехать в спецЦОН и попросить криминалиста осмотреть автомобиль.

Ранее мы писали, что VIN-код автомобиля (Vehicle Identification Number) - это уникальный номер, присваиваемый каждому автомобилю или прицепу. Благодаря ему можно с точностью идентифицировать автомобиль. В отличие от регистрационного номера, VIN-код не меняется в течение всего срока службы автомобиля, ведь он присваивается еще на конвейерной линии и выбивается непосредственно на корпусе авто. По VIN-коду можно отследить историю авто.

В октябре этого года сообщалось, что в Алматы задержали 17 человек, которых подозревают в незаконной регистрации автомобилей. Среди задержанных - сотрудники спецЦОНов. Тогда правоохранительные органы обнаружили подпольный цех, где перебивали VIN-код, и выявили более 150 автомашин, незаконно поставленных на учет.

В сентябре в Актобе защитили права мужчины, купившего автомобиль Toyota Camry с перебитым VIN-кодом за 9,2 млн тенге. Ему вернули деньги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200529-perebitye-vin-kody-k-kazahstanskim-avtomobilistam-obratilis-s-preduprezhdeniem/

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