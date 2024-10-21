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Перебивали VIN-коды и незаконно ставили на учет: сотрудников спецЦОНов задержали в Алматы

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Машины на парковке
Машины. Иллюстративное фото: Alan Schein Photography/Getty Images

В Алматы задержали 17 человек, которых подозревают в незаконной регистрации автомобилей. Среди задержанных - сотрудники СпецЦОНов, передает NUR.KZ по ссылкой на портал МВД Polisia.kz.

Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью при содействии прокуратуры в Алматы выявили криминальный цикл постановки на регистрационный учет транспортных средств.

Как отмечают в МВД, группа лиц изменяла уникальный код автомобилей, подделывала документы и регистрировала машины. В результате правоохранительные органы обнаружили подпольный цех, где перебивали VIN-код и выявили более 150 автомашин, незаконно поставленных на учет.

"К преступной деятельности установлена причастность работников спецЦОНов и так называемых посредников. На одного дроппера оформлялось до 50 автомобилей. Задержано 17 фигурантов. Вещественные доказательства изъяты.

Проверка совместно со службой безопасности НАО продолжается", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Предварительный ущерб, нанесенный государству от противоправных действий, составил свыше 320 млн тенге.

Расследуется 17 уголовных дел по фактам мошенничества, неправомерного изменения информации в базах данных и подделки идентификационных номеров транспортных средств.

Напомним, ранее в Астане вынесли приговор членам и руководителям ОПГ, занимавшимся незаконной постановкой автомобилей на учет. Суд приговорил троих руководителей ОПГ к 9 годам колонии каждого, еще пятерым участникам ОПГ назначили наказание в виде 6 лет колонии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2176620-perebivali-vin-kody-i-nezakonno-stavili-na-uchet-17-chelovek-zaderzhali-v-almaty/

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