Перебивали VIN-коды и незаконно ставили на учет: сотрудников спецЦОНов задержали в Алматы

В Алматы задержали 17 человек, которых подозревают в незаконной регистрации автомобилей. Среди задержанных - сотрудники СпецЦОНов, передает NUR.KZ по ссылкой на портал МВД Polisia.kz.

Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью при содействии прокуратуры в Алматы выявили криминальный цикл постановки на регистрационный учет транспортных средств.

Как отмечают в МВД, группа лиц изменяла уникальный код автомобилей, подделывала документы и регистрировала машины. В результате правоохранительные органы обнаружили подпольный цех, где перебивали VIN-код и выявили более 150 автомашин, незаконно поставленных на учет.

"К преступной деятельности установлена причастность работников спецЦОНов и так называемых посредников. На одного дроппера оформлялось до 50 автомобилей. Задержано 17 фигурантов. Вещественные доказательства изъяты.

Проверка совместно со службой безопасности НАО продолжается", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Предварительный ущерб, нанесенный государству от противоправных действий, составил свыше 320 млн тенге.

Расследуется 17 уголовных дел по фактам мошенничества, неправомерного изменения информации в базах данных и подделки идентификационных номеров транспортных средств.

Напомним, ранее в Астане вынесли приговор членам и руководителям ОПГ, занимавшимся незаконной постановкой автомобилей на учет. Суд приговорил троих руководителей ОПГ к 9 годам колонии каждого, еще пятерым участникам ОПГ назначили наказание в виде 6 лет колонии.