Перебивали VIN-коды и незаконно ставили на учет: сотрудников спецЦОНов задержали в Алматы
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В Алматы задержали 17 человек, которых подозревают в незаконной регистрации автомобилей. Среди задержанных - сотрудники СпецЦОНов, передает NUR.KZ по ссылкой на портал МВД Polisia.kz.
Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью при содействии прокуратуры в Алматы выявили криминальный цикл постановки на регистрационный учет транспортных средств.
Как отмечают в МВД, группа лиц изменяла уникальный код автомобилей, подделывала документы и регистрировала машины. В результате правоохранительные органы обнаружили подпольный цех, где перебивали VIN-код и выявили более 150 автомашин, незаконно поставленных на учет.
"К преступной деятельности установлена причастность работников спецЦОНов и так называемых посредников. На одного дроппера оформлялось до 50 автомобилей. Задержано 17 фигурантов. Вещественные доказательства изъяты.
Проверка совместно со службой безопасности НАО продолжается", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Предварительный ущерб, нанесенный государству от противоправных действий, составил свыше 320 млн тенге.
Расследуется 17 уголовных дел по фактам мошенничества, неправомерного изменения информации в базах данных и подделки идентификационных номеров транспортных средств.
Напомним, ранее в Астане вынесли приговор членам и руководителям ОПГ, занимавшимся незаконной постановкой автомобилей на учет. Суд приговорил троих руководителей ОПГ к 9 годам колонии каждого, еще пятерым участникам ОПГ назначили наказание в виде 6 лет колонии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2176620-perebivali-vin-kody-i-nezakonno-stavili-na-uchet-17-chelovek-zaderzhali-v-almaty/