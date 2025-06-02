Рост цен на продукты в Казахстане: Минторговли сделало официальное заявление

В Министерстве торговли и интеграции Казахстана прокомментировали информацию о том, что за последний месяц в стране ускорился рост цен, передает NUR.KZ.

Сегодня мы писали, что в Казахстане ускорился рост цен, в том числе на продукты питания. После этого в Минторговли сообщили, что для стабилизации ситуации и обеспечения продовольственной безопасности, реализуется комплекс оперативных мер.

"В частности, организованы поставки ранних овощей из Китая, Пакистана и Узбекистана. В настоящее время в Астане разгружается железнодорожный состав из 50 рефрижераторных контейнеров с картофелем нового урожаям. В целом, дополнительно организован импорт 45 тыс. тонн картофеля и 4 тыс. тонн капусты для насыщения внутреннего рынка", - заявили в министерстве.

Отмечается, что активизированы сезонные поставки: в Туркестанской области продолжается сбор капусты, началась уборка раннего картофеля.

"Закупочная цена с полей варьируется от 280 до 350 тенге за килограмм. Дополнительно, советом Евразийской экономической комиссии введен механизм беспошлинного ввоза до 150 тыс. тонн картофеля сроком до 30 июня 2025 года. Мера направлена на сглаживание сезонного ценового пика", - сказано в сообщении.

Напомним, среди продуктов питания повышение цен отмечено на репчатый лук, капусту, картофель, подсолнечное масло, минеральную и питьевую воду, мясо, кондитерские изделия, морепродукты, алкогольные напитки и табачные изделия.

Также сегодня сообщалось, что глава Министерства национальной экономики Серик Жумангарин высказался о стоимости яблок в Казахстане.

Ранее сообщалось, что картофель оказался в списке продуктов питания, которые стремительно подорожали в Казахстане. Причиной такого явления оказалась разница в цене с соседними странами.

Затем в Минсельхозе пояснили, что в регионах Казахстана темпы реализации овощей отстают от запланированных объемов, что приводит к росту цен на них.