В Казахстане будут проверять пополнение баланса мобильного телефона на крупные суммы

На заседании мажилиса в рамках нового законопроекта предлагается вести финмониторинг за пополнением баланса телефона казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.
Речь идет о законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма".
Также законопроектом предлагается проверять сделки по недвижимости на сумму свыше 50 млн тенге.
"Законопроектом на Агентство финмониторинга возлагается обязательство по проведению анализа и мониторинга подозрительных операций некоммерческих организаций на предмет выявления рисков отмывания преступных доходов и финансирования незаконной деятельности.
Операторы сотовой связи и "Правительство для граждан" станут новыми субъектами финансового мониторинга.
Операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса, а "Правительство для граждан" - по сделкам с недвижимым имуществом свыше 50 млн тенге, по аналогии со сделками у нотариусов", - сообщил замглавы Агентства по финмониторингу Женис Елемесов.
Напомним, также еще прошлой осенью сообщалось, что риелторов в Казахстане переведут в высоко рисковую категорию проверочного листа по отмыванию доходов.
Также мы писали о том, что в Казахстане хотят ужесточить проверку клиентов банков на возможное отмывание денег и финансирование терроризма. Кого могут коснуться поправки, читайте в этом материале.
Недавно, в начале апреля, сообщалось, что в рамках еще одного проекта новых поправок АФМ, которые касаются борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, зарубежные переводы свыше 500 тыс. тенге будут вызывать подозрение у банков.
Еще особое внимание будет уделяться клиентам в возрасте от 14 до 25 лет, не имеющим официального дохода.
Отметим, что согласно закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", подозрительная операция с деньгами и (или) иным имуществом (далее - подозрительная операция) - операция клиента (включая попытку совершения такой операции, операцию, находящуюся в процессе совершения или уже совершенную операцию), в отношении которой возникают подозрения о том, что деньги и (или) иное имущество, используемые для ее совершения, являются доходом от преступной деятельности, либо сама операция направлена на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма либо иную преступную деятельность.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2249703-v-kazahstane-budut-proveryat-popolnenie-balansa-sotovogo-telefona-na-krupnye-summy/