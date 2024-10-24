Ужесточить проверку клиентов на отмывание доходов хотят в банках Казахстана

В Казахстане хотят ужесточить проверку клиентов банков на возможное отмывание денег и финансирование терроризма. Кого могут коснуться поправки, узнали журналисты NUR.KZ.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка на портале "Открытые НПА" опубликовало проект постановления, которое должно ужесточить проверку некоторых клиентов казахстанских банков.

Авторы постановления хотят обязать банки более тщательно проверять своих клиентов, чтобы противодействовать отмыванию денег и финансированию терроризма.

Ожидается, что проверке будут подвергаться как клиенты банков, являющиеся юридическими лицами, так и их бенефициарные собственники, то есть конечные владельцы компаний. Для этого планируется брать информацию из реестра бенефициарных собственников юрлиц, доступных баз данных и использовать другие способы, "позволяющие определить бенефициарного собственника".

Авторы проекта уточняют, что обычно собственниками признаются лица, которые владеют долей уставного капитала компании в размере 25% и более, однако существуют и другие признаки, по которым их можно выявить.

"В этой связи и согласно плану мероприятий по устранению недостатков, выявленных в рамках второго раунда взаимной оценки системы по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма Республики Казахстан, расширяются меры по верификации сведений о бенефициарных собственниках клиентов-резидентов РК", – сообщается в проекте.

Стоит отметить, что на текущий момент проект постановления находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 7 ноября текущего года.

Напомним, ранее в Казахстане также предложили ввести проверку риелторов на отмывание доходов и финансирование терроризма.