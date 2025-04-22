Сколько стоит защита от смога и вредных выбросов в Казахстане

Загрязнение воздуха влияет на здоровье казахстанцев. Особенно это ощутимо в крупных и промышленных городах Казахстана. Меры защиты квартиры потребует некоторых вложений. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Очистители воздуха для квартир могут помочь в борьбе со смогом и вредными выбросами в Казахстане, их стоимость варьируется от 2,5 тыс. до 1,16 млн тенге в зависимости от типа и функциональности.

Приточные очистители воздуха, фильтрующие воздух снаружи, стоят от 134 тыс. до 620 тыс. тенге без учета монтажа, но требуют более сложной установки.

Использование очистителей воздуха особенно актуально для жителей крупных и промышленных городов Казахстана, а также для людей с аллергией и проблемами органов дыхания.

Смог и вредные выбросы – главные проблемы, с которыми сталкиваются жители Алматы и других городов, расположенных близко к промышленным объектам.

При этом грязный воздух негативно влияет на граждан не только на улице, но также в их домах и квартирах. Это в свою очередь приводит к ухудшению здоровья взрослых и детей, а также к обострению уже имеющихся болезней органов дыхания.

Рассмотрим доступные решения для борьбы с грязным воздухом и их стоимость.

Наиболее простое решение

Очистители воздуха для квартир – это устройства, которые улучшают качество воздуха в помещении, удаляя загрязнители, аллергены и запахи. Они особенно полезны в городах, где воздух может быть загрязнен, или для людей с аллергией, астмой или чувствительностью к запахам.

Однако они чистят воздух именно внутри помещения, а не вносят свежий поток снаружи. Поэтому придется часто проветривать дом или квартиру.

Устройство для очистки воздуха. Иллюстративное фото: brizmaker/Getty Images

В зависимости от функциональности их делят на некоторые виды:

простой воздухоочиститель – просто фильтрует воздух внутри помещения. Фильтры могут быть НЕРА (улавливают до 99,97% частиц размером от 0,3 мкм), угольными (поглощают запахи, газы и летучие органические соединения), фотокаталитическими (разлагают загрязнители, бактерии и вирусы), электростатическими (эффективны против пыли);

с функцией мойки воздуха – очистка сопровождается увлажнением очищаемого потока;

ионизаторы – в отличие от фильтров, они выделяют отрицательные ионы, которые "склеивают" мелкие частицы в воздухе, заставляя их оседать.

Согласно данным популярного в Казахстане маркетплейса, модели подобных устройств могут обойтись казахстанцам по следующим ценам:

простые очистители и ионизаторы – в зависимости от обслуживаемой площади жилья (от 3 кв. м), бренда и имеющихся функций обойдутся от 2,5 тыс. до 1,16 млн тенге ;

; с функцией мойки воздуха – цены варьируются от 3 тыс. (для 30 кв. м) до почти 1 млн тенге.

Решения для постоянного свежего воздуха

Более сложный и дорогой вариант – это приточные очистители воздуха. Они отличаются тем, что фильтруют свежий воздух снаружи и вдувают его в помещение. Это позволяет реже проветривать его, впуская грязные частицы, и избежать духоты.

Однако они имеют сложности установки – дело в том, что для этого обычно требуется бурение стен для приточной системы.

Монтаж системы приточной вентиляции. Иллюстративное фото: Nikola Stojadinovic/Getty Images

Также нужно учесть больший расход электроэнергии, в сравнении с внутренними очистителями воздуха, из-за наличия дополнительного вентилятора и нагревательных приборов (в некоторых моделях).

Стоимость таких систем оказалась относительно небольшой – от 134 тыс. до 620 тыс. тенге. Однако важно помнить, что это цена за само устройство без услуг монтажа. Поэтому конечная стоимость с учетом услуг по установке будет выше.

Подобные устройства могут улучшить качество воздуха в домах и квартирах казахстанцев в крупных и промышленных городах. Также они будут особенно полезны для лиц с аллергией.

Напомним, что в Алматы заработали спектрометры для контроля автомобильных выбросов. В будущем они будут интегрированы с системой видеонаблюдения Sergek, чтобы определять автомобили, превышающие нормы выбросов.