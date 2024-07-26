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Как жизнь в условиях плохой экологии в детстве влияет на болезни во взрослом возрасте, рассказали ученые

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Выхлопная труба
Выхлопная труба. Иллюстративное фото: Jens Kalaene/picture alliance via Getty Images)

Исследование американских ученых показало, что дети, живущие в местности с загрязненным воздухом, могут столкнуться с болезнями легких во взрослом возрасте, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Согласно новому исследованию ученых из Университета Южной Калифорнии, жизнь в неблагоприятной экологической среде в раннем возрасте в будущем может стать фактором развития болезней легких.

Истоки исследования восходят к 1992 году, когда ученые начали изучать влияние загрязнения воздуха на группу детей в Калифорнии. Возраст некоторых из этих детей в настоящее время составляет больше 40 лет.

Доктор Эрика Гарсия и ее коллеги из Университета Южной Калифорнии решили проверить нынешнее состояние участников старого эксперимента. Более 1300 человек заполнили подробные анкеты о своем доходе, образе жизни (включая курение), условиях жизни и состоянии здоровья. Исследователи сравнили эти ответы с показателями здоровья и благополучия этих людей в детском возрасте.

Выяснилось, что люди, которые в детстве подвергались высокому уровню воздействия загрязняющих частиц и диоксида азота, во взрослом возрасте имели более высокую вероятность развития симптомов бронхита. Эта связь была наиболее сильна для тех, у кого в детстве развилась астма и проблемы с легкими, то есть эти люди имели уязвимость, которая сохранялась и во взрослом возрасте.

Второе открытие оказалось неожиданным для ученых. Они выявили связь между загрязнением воздуха, с которым люди сталкивались в детстве, и симптомами бронхита во взрослом возрасте среди тех участников эксперимента, у кого в детстве не было проблем с легкими. Это говорит о том, что зачастую вред, причиненный загрязнением воздуха в детстве, может проявиться только во взрослой жизни.

По словам доктора Эрики Гарсия, данное исследование подчеркивает важность снижения воздействия загрязнения воздуха на людей, особенно на детей, которые находятся в уязвимом положении к последствиям загрязнения воздуха.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2140126-kak-zhizn-v-usloviyah-plohoy-ekologii-v-detstve-vliyaet-na-bolezni-vo-vzroslom-vozraste-rasskazali-uchenye/

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