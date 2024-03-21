20 тысяч до миллиона тенге: сколько потратят алматинцы на празднование Наурыза

Скромный семейный ужин или пышное празднование на полсотни гостей. Корреспондент NUR.KZ узнал, как алматинцы отметят весенний праздник и сколько они готовы потратить на празднование Наурыза.

Алматинка Айдана раньше Наурыз отмечала в узком семейном кругу. Но в этом году на весенний праздник к ней с супругом приедут родственники из столицы. Для них Айдана готовит насыщенную культурную программу и, конечно, праздничный стол.

"Если говорить о ценах, то продукты обошлись в 60 тысяч тенге. Самое дорогое, конечно, мясо. Потому что мы взяли конину, в том числе, такие деликатесы, как шужык, казы. Все это очень дорого. В мясной лавке мы отдали почти 30 тысяч тенге. Столько же ушло на другие продукты. Но это только половина списка", - рассказывает девушка.

В день семейного застолья нужно еще закупить фрукты и торт, а также неотъемлемые атрибуты Наурыза - курт, баурсаки, барамышки и кумыс. По предварительным подсчетам Айданы, это еще около 25-30 тысяч тенге.

Также девушка приобрела гостям символические подарки на Наурыз. Это платки и тюбетейки, которые обошлись в десять тысяч тенге. Итого приблизительно 90-100 тысяч тенге уйдет на празднование Наурыза, подытожила Айдана.

А жительница южной столицы Дария Наурыз отмечать не планировала, но затраты семейный бюджет все же понес. У женщины двое сыновей. Старший учится в школе, а младший ходит в детский сад.

"Старшему сыну в школе сказали, что на мероприятие нужна жилетка в казахском национальном стиле. Но, к сожалению, сказали об этом поздно. В прокатах уже практически ничего не осталось.

Пришлось купить на рынке. На подростка жилет стоил шесть тысяч тенге. Младшему сыну национальный костюм я купила за четыре тысячи тенге", – рассказывает Дария.

Национальная одежда нужна была и самой Дарие на работу. Камзол девушка приобрела за 12 тысяч тенге.

"После мероприятий дети пришли такие воодушевленные. Старший впервые попробовал Наурыз коже и попросил меня приготовить дома. Решили, что все-таки отметим Наурыз дома с семьей", – говорит женщина.

А Сауле и ее семья к Наурызу готовятся практически месяц. Они запланировали устроить большой праздник. Во дворе своего частного дома они поставят большую юрту. Приглашено почти полсотни человек.

"Предыдущий год был непростым для нашей семьи из-за болезни мужа. Но сейчас все наладилось, и мы хотим в этот светлый праздник собрать наших родственников, друзей, которые поддерживали нас в это сложное время. Наурыз для такого семейного мероприятия просто идеально подходит", – говорит Сауле.

Точную сумму расходов Сауле еще не считала. Одним из самых дорогих пунктов женщина назвала аренду юрты на сутки, которая обошлась в 250 тысяч тенге.

"Это очень большая юрта, которая может вместить три стола. Юрту предоставляют со всем убранством и коврами. Установка бесплатная, но за доставку взяли плату, так как наш дом за пределами Алматы. Еще 50 тысяч мы заплатим им за аренду столов, стульев и посуды. У них есть в аренду красивая посуда с орнаментами. Итого юрта с полным комплектом и доставкой стоит 330 тысяч тенге", – посчитала Сауле.

Также для гостей хозяйка подготовила тойбастар – шоколадные конфеты ручной работы в виде асыков. За них женщина заплатила 50 тысяч тенге. Гостей семья из пятерых человек планирует встречать в национальной одежде. Это еще 50 тысяч тенге в графу затрат. 100 тысяч тенге запросили тамада с диджеем.

"Продукты обошлись в 400 тысяч тенге. Это не считая мяса. Мы взяли согым у знакомых заранее и по выгодной цене. В остальном – это продукты для салатов и второго горячего. Удивили цены на сладости. Около 80 тысяч тенге ушло на чайный стол. При том, что большинство пирогов и тортов мы испечем сами", - делится женщина.

Из напитков Сауле уже заказала 40 литров кумыса за 60 тысяч тенге. Почти столько же нужно будет отдать повару, который приедет и приготовит узбекский плов. По предварительным подсчетам, на празднование Наурыза семья потратит около миллиона тенге.

Но в итоге все героини этого материала отметили, что сколько бы ни было потрачено денег, скромный ужин это или пышный банкет, главное – провести светлый праздник в кругу близких и родных. Не зря же говорят, как Наурыз встретишь, так год и проведешь.