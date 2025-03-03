Не устраивают условия кредита: какие варианты решений доступны казахстанцам

Заемщики могут испытывать трудности с оплатой займов. В этом случае они имеют право требовать пересмотра условий: от отсрочки до уменьшения ежемесячной суммы или ставки. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ При финансовых трудностях заемщики в Казахстане имеют право требовать пересмотра условий кредита, включая отсрочку платежей, увеличение срока, снижение ставки или списание части штрафов.

Банки и МФО обязаны рассмотреть обращение о реструктуризации без предварительной платы и предоставить ответ заемщику в течение 15 рабочих дней.

В случае отказа или неудовлетворительного решения заемщик может обратиться к банковскому или микрофинансовому омбудсману, а затем в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, как сообщает АРРФР.

Финансовое положение может ухудшиться по различным причинам: например, произошло сокращение на работе, временно потеряна трудоспособность или появились неотложные расходы, которые снижают возможность обслуживать свои займы.

Как сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК (АРРФР), в подобной ситуации казахстанцы могут воспользоваться одним из доступных видов решений.

При этом важно принимать меры как можно быстрее, не дожидаясь крупной просрочки и передачи дела в суд. В противном случае можно столкнуться с такими последствиями, как:

штрафы и пени – до 0,5% в день от суммы просроченного платежа;

передача информации в кредитное бюро – ухудшится кредитная история;

подача иска в суд – если просрочка превышает 90 дней. А это уже грозит арестом счетов и имущества, удержаниями с зарплаты и так далее.

"Чтобы избежать негативных последствий, заемщику важно своевременно связаться с кредитором и попытаться договориться о реструктуризации долга", – отмечают в АРРФР.

Варианты пересмотра долга

Как сообщается в источнике, казахстанцы, столкнувшиеся с трудностями при оплате кредита, имеют право на пересмотр его условий в виде:

отсрочки платежей;

увеличения срока кредита, что снизит размер ежемесячных платежей;

снижения процентной ставки;

списания части штрафов и пеней, которые образовались из-за просрочки;

продажи залогового имущества заемщиком, чтобы покрыть сумму долга.

Договор. Иллюстративное фото: Skarie20/Getty Images

В то же время отмечается, что с 2024 года банки и микрофинансовые организации (МФО) не могут требовать предварительного платежа за рассмотрение заявки на реструктуризацию.

И они обязаны рассмотреть обращение и предоставить ответ заемщику: согласиться на его требования по новым условиям, предложить собственные варианты решения или дать мотивированный отказ.

А если банк или МФО не предлагают оптимального решения с выгодой для заемщика или отказывают в пересмотре условий, можно подать жалобу и добиться определенного решения. Но для этого нужно правильно оформить обращение.

Что делать в случае проблем с кредитом

Когда наступает просрочка, кредитор обязан уведомить заемщика об этом в течение 10 календарных дней с даты платежа (с указанием суммы долга и возможных последствий).

В течение 30 дней после наступления просрочки заемщик вправе обратиться в банк или МФО с заявлением о просьбе по изменению условий займа. Но если он заранее понимает, что не сможет внести очередной платеж, то следует обратиться до образования просрочки.

Важно помнить, что в заявлении необходимо подробно указать причины финансовых трудностей и прикрепить документы, которые это подтверждают – приказ об увольнении, справку о нетрудоспособности, договор оплаты медицинских услуг и так далее.

Также в тексте заявления указываются возможные варианты реструктуризации, описанные ранее.

Банк или МФО должна рассмотреть заявление в течение 15 рабочих дней и предложить варианты урегулирования задолженности.

"Если кредитор отказал в пересмотре условий займа, заемщик может обратиться к банковскому омбудсману (для кредитов в банках) или микрофинансовому омбудсману (для займов в МФО).

Если их решение также не устроит, то можно подать жалобу в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка", – отмечают в АРРФР.

Ранее мы рассказывали, в каких случаях казахстанцам не помогут с проблемными кредитами.

Также аналитики рассказали о том, в каких случаях должникам могут списать кредиты из-за истечения срока исковой давности.