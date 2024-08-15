Могут ли списать кредиты казахстанцам из-за срока давности, рассказали аналитики

Срок исковой давности по займам составляет 5 лет. И если этот период прошел без обращения в суд от кредитора, то долг может быть списан. Но есть некоторые нюансы. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Срок исковой давности по кредитам в Казахстане составляет 5 лет, после чего долг может быть списан при определенных условиях.

На практике списание долга из-за истечения срока давности маловероятно, так как кредиторы активно следят за просроченными займами и принимают меры по взысканию.

Аналитики отмечают, что истечение срока давности не распространяется на некоторые виды займов, а также может быть прервано определенными действиями должника или кредитора.

Иногда казахстанцы могут избегать оплаты кредитов и надеяться на то, что ситуация со временем решиться: например, что долг спишут по якобы кредитной амнистии или просто пройдет время обращения в суд для банка или микрофинансовой организации (МФО).

Как сообщают аналитики Telegram-канала the HODL, сценарий с аннулированием займов и микрозаймов из-за большого срока давности возможен, но для этого нужно, чтобы сложились определенные условия.

Когда долг спишут

Как отмечается в источнике, срок исковой давности – это период времени, в течение которого можно обратиться в суд за помощью в восстановлении своих прав. В данном случае это касается прав кредиторов в виде банка или МФО вернуть деньги через суд.

Согласно статье 37 закона "О банках и банковской деятельности", срок исковой давности для вопросов, связанных с выплатой по кредитам, составляет 5 лет. Его отчет начинается с момента образования просрочки.

"Если по его истечению на заемщика подали в суд, иск будет в любом случае принят, но заемщик имеет право заявить ходатайство о прекращении дела в связи с истечением срока исковой давности. То есть это происходит не автоматически, а если будет доказано истечение срока давности", – сообщают в the HODL.

Но при этом есть некоторые нюансы.

Ноутбук. Иллюстративное фото: Kanawa_Studio/Getty Images

Возможно ли это на практике

Согласно сообщению аналитиков, подобный срок давности не затрагивает следующие виды займов:

кредиты, оформленные до 1 октября 2017 года – до этого момента срока исковой давности по кредитам в РК не было;

некоторые залоговые займы, включая ипотечные – по ним может действовать ряд отдельных законов и правил, госпрограмм и так далее;

государственные займы – также могут действовать правила, регулируемые рядом отдельных законов и правил.

При этом, если долг был отдан коллекторскому агентству, то срок давности будет отсчитываться заново, с момента передачи права требования, но его длительность сократится до трех лет.

Или если должник хотя бы один раз внес даже минимальный платеж по просроченному займу, то срок снова обнулится и отсчет начнется заново.

Календарь. Иллюстративное фото: Parkpoom Yeesoontes/EyeEm/Getty Images

Также можно не рассчитывать на списание долга из-за срока давности в следующих случаях:

если кредитор подал в суд вовремя в течение указанного времени;

если должник подписал соответствующий документ о признании долговых обязательств или совершил любое другое действие, которое может свидетельствовать о признании долга;

если должник скрывается от истца или уклоняется от предоставления юридических документов, что приведет к приостановлению срока исковой давности.

"Фактически срок исковой давности поможет "списать" кредит, только если банк или МФО просто забыли об этом займе на 5 лет (или коллекторы – на 3 года).

Однако на деле уведомление о просрочке поступает в течение первых 20 дней с момента пропуска оплаты (а порой и прямо на следующий день), а дальше при попытке "залечь на дно" фининституты не выжидают у моря погоды – следуют санкции.

Ну и наконец, истечение срока давности лишает кредитора права взыскивать задолженность в судебном порядке, но вот сам по себе долг никуда не девается – продолжает рушить кредитную историю, например", – отмечают аналитики.

Другими словами, казахстанцам не рекомендуется ожидать списания долга, так как это практически невозможно – кредиторы активно следят за просроченными займами. Поэтому, если ожидается или уже образовалась просрочка, то следует принять правильные меры по урегулированию долга.

Напомним, что казахстанцы могут воспользоваться банкротством или восстановлением платежеспособности, если их финансовое положение существенно ухудшилось.