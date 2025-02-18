Сколько казахстанцев получили отсрочку от уплаты долгов на срок до 5 лет

Сохранить имущество, жить без дефицита денег и с приостановкой процентов по долгам помогает восстановление платежеспособности. Однако не все казахстанцы спешат воспользоваться этим, сообщает NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ С начала 2023 года только 10 граждан Казахстана применили процедуру восстановления платежеспособности, из них 5 успешно исполняют утвержденные планы.

Восстановление платежеспособности позволяет должникам реструктурировать долги без потери имущества, получить отсрочку до 5 лет и приостановить начисление процентов.

Для инициирования процедуры необходимо подать заявление в суд, разработать план реструктуризации с финансовым управляющим и получить одобрение кредиторов и суда.

Процедура восстановления платежеспособности была внедрена вместе с банкротством в 2023 году.

В отличие от внесудебного и судебного банкротства, восстановление платежеспособности не списывает долги. Но оно также не приводит к потере имущества – казахстанцы могут продолжать работать и копить средства на оплату своих обязательств.

Как сообщили в Комитете государственных доходов (КГД) на запрос редакции NUR.KZ, с начала принятия закона всего 10 граждан применили процедуру восстановления платежеспособности. Из них 5 граждан успешно исполняют мероприятия согласно утвержденным планам.

Для сравнения: в ноябре 2024 года отмечалось, что банкротами признаны 17,9 тыс. человек на сумму 40 млрд тенге. В то же время судом банкротами признаны 45 человек на сумму 13,6 млрд тенге.

Кому это будет выгодно

Процедура восстановления платежеспособности физических лиц в Казахстане — это альтернатива банкротству, которая позволяет должнику реструктурировать свои долги и избежать негативных последствий, связанных с признанием банкротом.

Пустой кошелек. Иллюстративное фото: freepik.com

Получение отсрочки долгов вместо их списания вместе с потерей имущества может быть выгодно казахстанцам, которые временно потеряли платежеспособность, но имеют возможность восстановить ее в будущем.

Например, если человек потерял работу, но уверен, что сможет найти новую и погасить долги. А также этот инструмент выгоден тем, кто:

хочет сохранить имущество – в отличие от банкротства, где имущество может быть реализовано для погашения долгов, восстановление платежеспособности позволяет сохранить активы, если должник выполняет утвержденный план реструктуризации;

– в отличие от банкротства, где имущество может быть реализовано для погашения долгов, восстановление платежеспособности позволяет сохранить активы, если должник выполняет утвержденный план реструктуризации; имеет регулярный доход – если у человека есть стабильный источник дохода (например, зарплата или бизнес), он может договориться с кредиторами о постепенном погашении долга;

– если у человека есть стабильный источник дохода (например, зарплата или бизнес), он может договориться с кредиторами о постепенном погашении долга; хочет избежать негативных последствий банкротства – например, запрета на получение кредитов в течение 5 лет и другие правовые последствия.

Как это работает

Чтобы получить отсрочку, казахстанцам нужно подать заявление о начале процедуры восстановления платежеспособности в суд.

Важно расписать обоснование невозможности удовлетворить требования кредиторов (желательно с описанием и справками, подтверждающими невозможность оплаты займов по текущим условиям).

Далее проводится разработка плана реструктуризации вместе с назначенным судом финансовым управляющим. Его услуги оплачиваются ежемесячно в размере 1 МЗП (85 000 тенге на 2025 год).

Закон. Иллюстративное фото: freepik.com

Вместе с должником он предлагает кредиторам план погашения долгов, который может включать отсрочку и/или рассрочку, уменьшение суммы долга или списание части задолженности и так далее.

От должника может потребоваться переезд в более доступную квартиру, сдача своего жилья в аренду (если имеется), продажа авто или жилья с покупкой варианта меньшей стоимостью и прочее.

Затем план рассматривает суд. И если кредиторы согласны с ним, то суд утверждает его, и должник начинает выполнять обязательства.

"Согласно пункту 1 статьи 29 закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве", план восстановления платежеспособности содержит любые финансовые, правовые и иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан мероприятия, направленные на восстановление платежеспособности должника с учетом получаемых доходов и текущих расходов, а также графика удовлетворения требований кредиторов и денег, ежемесячно оставляемых должником в свое распоряжение.

То есть после утверждения плана восстановления платежеспособности, все расходы подлежат выплате в порядке и на условиях, которые предусмотрены указанным планом", – отмечают в КГД.

Напомним, что банкротов проверяют на сокрытие доходов в Казахстане.

Ранее мы рассказывали, почему большинство из более 131 тыс. заявлений на внесудебное банкротство получило отказ.