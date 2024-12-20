Казахстанцы жалуются на проблемы при обмене долларов: в Нацбанке сделали заявление

Казахстанцы имеют право обменивать наличные доллары в США, выпущенные в период с 1996 по 2013 годы, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный банк РК.

На сайте НБ сообщили об участившихся жалобах от граждан по фактам отказа со стороны обменных пунктов банков второго уровня и небанковских обменных пунктов в обмене наличных долларов США, выпущенных в период c 1996 по 2013 годы.

"В связи с этим НБК напоминает, что данные банкноты являются законным платежным средством и подлежат приему в обменных пунктах Казахстана без взимания комиссии при условии их подлинности и отсутствия повреждений", - заявили в Нацбанке.

Порядок обмена иностранной валюты на территории Казахстана

По данным Нацбанка, законодательство РК не предусматривает комиссий за обмен наличной иностранной валюты, если банкноты не повреждены и не признаны непригодными в обращении.

"Отметим, что комиссия может быть установлена обменными пунктами только в случае, если принимаемые на обмен банкноты являются неплатежеспособными или непригодными для дальнейшего обращения.

Вместе с тем, если обменный пункт взимает комиссию или дифференцирует наличную иностранную валюту в зависимости от года выпуска банкнот, а также при необоснованном отказе в обмене валюты, необходимо обратиться с жалобой в территориальный филиал Нацбанка по месту нахождения обменного пункта. В жалобе необходимо указать информацию с приложением имеющихся документов для принятия соответствующих законом мер", - сообщили в Нацбанке.

Кассовые операции с иностранной валютой в Казахстане

В соответствии с законом "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", к банковским операциям относятся прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц в тенге и в иностранной валюте.

Правилами осуществления кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей утверждено, что банк осуществляет прием наличных денег от клиента, выдачу наличных денег клиенту.

"Таким образом, банки вправе устанавливать комиссии за осуществление кассовых операций в соответствии с их внутренними тарифными политиками.

При этом, согласно закону о банках, ставки вознаграждения и комиссии, а также тарифы за оказание банковских услуг устанавливаются банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, самостоятельно с учетом ограничений, установленных законами РК", - добавили в Нацбанке.

Напомним, в ноябре этого года Нацбанк сделал заявление по курсу доллара в Казахстане. За последнее время курс доллара неоднократно бил исторической антирекорд.

В ноябре Нацбанк Казахстана заявил о продлении периода параллельного обращения банкнот номиналом 5000 тенге образца 2011 года и 5000 тенге 2023 года.

Ранее мы писали, что вопрос подделки денежных купюр актуален не только для тенге, но и для доллара США. Как защитить себя от обмана можно прочитать здесь.