Вложиться в электросамокаты: как казахстанцев заманивают в новую пирамиду, рассказал эксперт

Возможность заработать деньги с небольшими вложениями привлекает казахстанцев в опасные схемы. Одной из них оказались инвестиции в самокаты, который обещают высокие доходы. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Казахстанцам предлагают инвестировать в электросамокаты, обещая высокий доход, но эксперт Юрий Ли предупреждает, что это может быть финансовой пирамидой.

Схема вызывает подозрения из-за несоответствия цен на самокаты реальным рыночным, отсутствия документов о покупке и нереалистично высокой обещанной доходности.

Компания, предлагающая инвестиции, занесена в черный список Центробанка России, а информация о ее регистрации и руководстве вызывает сомнения.

Желание быстро и легко заработать деньги часто становится причиной обратного результата – потери своих вложений и накоплений.

Как сообщает Юрий Ли, эксперт по профилактике финансового мошенничества и автор проекта Stop-Piramida.kz, одной из таких уловок оказались так называемые "инвестиции и заработок на электросамокатах".

Так, казахстанцам в Интернете и социальных сетях предлагают вложить минимум 900 долларов США в покупку 12 самокатов и получать доход с их аренды.

Доходность вызывает вопросы

Как отмечает эксперт, вкладывая деньги, казахстанцы не получают никаких документов о покупке данных электросамокатов.

При этом получается, что один самокат обходится участнику в 75 долларов США. Далее за один месяц и за 12 самокатов казахстанцам обещают доход в размере 936 долларов. Получается, что один самокат приносит прибыль в 2,6 доллара США в день.

А это почти 3,5% от своих вложений за один самокат.

"Если эти ребята могут выплачивать такие дивиденды, то я не понимаю, зачем им в Казахстане получать с людей по 900 долларов? К ним бы стояла очередь из международных инвестиционных фондов, которые были бы готовы влить миллиарды, для того чтобы получать свыше 1 200% (доходности – прим. ред.)", – сообщает эксперт.

Рост цен. Иллюстративное фото: Chadchai Ra-ngubpai/Getty Images

Вопрос по стоимости самокатов

Как сообщает Юрий Ли, якобы приобретаемые вкладчиками электросамокаты, которые размещены на сайте "инвестиционной компании", на самом деле стоят около 1 569 долларов за единицу с учетом скидки.

"Соответственно, возникает вопрос: что это за самокаты за 75 долларов, которые покупаете вы в количестве 12 штук всего за 900 долларов, если такой самокат, который изображен на сайте, стоит гораздо больше?", – отмечает эксперт.

При этом указывается, что на страницах компании в сервисе 2ГИС есть отзывы от якобы арендаторов таких электросамокатов. Однако на прилагаемых фото изображены совсем другие устройства стоимостью более 149 тыс. тенге за единицу или около 288 долларов. То есть 12 штук таких электросамокатов обошлись бы почти в 3 461 доллар.

"И даже при покупке в Китае они обойдутся в 207 долларов за единицу – почти в три раза дороже, чем предлагают "инвесторам".

Получается, что самокаты, которые находятся в руках этих ребят (на фотографиях отзывов – прим. ред.), стоят почти в три раза дороже, нежели те, которые предлагают вам приобрести для сдачи в аренду", – сообщает Юрий Ли.

Компания в черном списке РФ

Проверка данных компании, которая предлагает подобные инвестиции, показала, что она была занесена в черный список Центробанка России с признаками финансовой пирамиды в ноябре текущего года.

Пирамида. Иллюстративное фото: ronstik / Getty Images

На сайте самой компании указано, что она зарегистрирована в январе 2022 года в США.

Однако выяснилось, что она была зарегистрирована в штате Колорадо 17 марта 2024 года. Как отмечается в источнике, по месту регистрации данной компании найти ее по карте Google не получилось, как и данные ее руководителя в различных соцсетях.

При этом регистрация компании в данном штате стоит от 600 долларов, что позволяет легко создавать подобные непрозрачные компании даже в США.

"Еще раз обращаюсь к тем, кто вложился в эту компанию или собирается в нее вложиться, а также к тем, кто зазывают людей, чтобы они делали взносы в эти так называемые самокаты – никакой экономики у данного проекта нет.

Потому что по этой стоимости качественные самокаты, которые сдаются 24/7 в аренду, просто приобрести невозможно – это раз.

Второе – если бы эта компания реально генерировала те доходы, о которых мы говорим, то есть свыше 1 200% в годовом исчислении, то они точно бы не пришли в Казахстан и не собирали бы здесь по 900 долларов с казахстанцев, для того чтобы капитализировать компанию и приобретать на нее основные средства.

Эти деньги бы спокойно привлекли на любой бирже, в частности, в США, и там такие расходы по выплате дивидендов нести не нужно", – отмечает эксперт.

Таким образом, подобные инвестиции грозят казахстанцам потерей денег и имеют признаки пирамиды, в которой доход получают лишь те, кто основал ее и вложился на первых этапах. При этом доход таких первых участников формируется за счет вложений последующих жертв пирамиды.

Ранее сообщалось, что жертвы финансовых пирамид в Казахстане потеряли более 20 млрд тенге, но вернуть пока удалось только 13 млрд тенге.

Также эксперты рассказали, почему казахстанцы отдают деньги мошенникам. А в начале 2024 года сообщалось о списке компаний, которые имеют признаки недобросовестной деятельности. Вошли в него и организации с признаками финансовых пирамид.