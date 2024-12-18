Как не потерять деньги перед Новым годом в Казахстане

Мошенники придумали десятки способов украсть деньги в предновогоднюю суету. Поэтому казахстанцам нужно сохранять бдительность. О самых распространенных преступных схемах читайте в материале NUR.KZ.

Новый год отмечают миллионы людей. Все они тщательно готовятся к празднику: покупают подарки своим близким, планируют мероприятия и развлекательную программу или просто закупаются продуктами для праздничного стола.

Естественно, такую ситуацию не могли обойти стороной мошенники. Как передает медиа-портал FinGramota, в предпраздничную суету появляются уникальные новогодние преступные схемы, в которых казахстанцы могут легко потерять все свои деньги.

Фальшивые Дед Мороз и Снегурочка

Любое новогоднее мероприятие не обходится без Деда Мороза и Снегурочки. Естественно, спрос на аниматоров, которые могут сыграть эти роли, в праздничные дни начинает расти в геометрической прогрессии. Этим пользуются и мошенники.

Злоумышленники ежегодно накануне праздника размещают в интернете, особенно в социальных сетях, фальшивые объявления об услугах аниматоров. Когда люди откликаются на объявление, мошенники требуют внести предоплату, после чего исчезают.

К слову, вполне возможно, что аниматоры действительно придут, но лишь для того, чтобы ограбить своих "клиентов". Пока один преступник будет развлекать зрителей, другой может вынести ценные вещи.

Чтобы избежать такого исхода, следует проверять репутацию компании, которая предоставляет услуги аниматоров. Надежные организации публикуют фотографии, отзывы и данные работников. А вот сомнительные предложения лучше обходить стороной.

Грустный Дед Мороз. Иллюстративное фото: gilaxia/Getty Images

Подделки, фальшивые акции и сайты-двойники

В преддверии праздников почти все магазины объявляют о глобальных распродажах и акциях, чем пользуются мошенники. Они вполне могут создать фишинговый сайт-двойник настоящего интернет-магазина и предлагать своим "клиентам" товары с очень большими скидками.

На деле фишинговые сайты созданы лишь для того, чтобы получить чужие персональные данные или перенести на устройство вирус. В обоих случаях существует риск потери денег или оформления мошеннического кредита.

Впрочем, даже на настоящих маркетплейсах существует риск нарваться на некачественный товар. Казахстанцы, оформляя заказ, могут получить совсем не то, что ожидали. Например, вместо фирменных вещей могут доставить их дешевые копии, которые теперь не так просто отличить от оригинала.

Эксперты советуют приобретать товары только у официальных представителей бренда, не доверять слишком низким ценам и проверять оригинальность через специальные приложения.

Благотворительность в карман мошенников

Перед праздниками у многих казахстанцев просыпается сентиментальность и усиливается желание помогать другим. В ответ на это мошенники организуют фальшивые сборы, например, "на исполнение мечты маленьких детей". Естественно, все деньги пойдут в карман аферистам, а дети так и останутся без подарков.

Поэтому, если у граждан возникает желание помочь ближнему своему, то следует отправить деньги проверенным благотворительным фондам с хорошей репутацией. Также не стоит стесняться спрашивать документы "общественников", которые бы подтвердили, что деньги действительно пойдут на нужную цель.

Пожилая женщина. Иллюстративное фото: svetikd / Getty Images

"Подарок" от акимата

Как часто бывает, пенсионеры становятся излюбленной целью у мошенников. Пользуясь их доверчивостью, аферисты под видом волонтеров или представителей госорганов приходят в квартиры пожилых людей. Недорогой подарок они действительно могут вручить, но, войдя в доверие к пенсионеру, либо ограбят его, либо изучат обстановку дома и обворуют позже.

При этом преступники даже могут не прийти к пенсионеру, а обойтись простым звонком. Они представляются сотрудниками ЦОНов, акиматов, коммунальных служб, а затем обещают "подарок".

Естественно, под этим предлогом они выманивают секретную информацию либо же заставляют пенсионеров скачать на смартфон приложение, предоставляющее мошенникам удаленный доступ к ней.

Казахстанцам стоит поговорить со своими пожилыми родственниками, объяснить возможные риски и предупредить: если им будут звонить от имени госорганов, скорой помощи или полиции, они должны сначала обсудить это с близкими.

Таким образом, казахстанцам следует сохранять бдительность даже во время празднования Нового года. У аферистов нет совести, а значит, они с радостью испортят праздник любому, если это принесет им деньги.