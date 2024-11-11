"Милостыню" стали чаще выпрашивать мошенники у казахстанцев

Мошенники стали чаще прикрываться религией и выпрашивать у верующих "милостыню" якобы на помощь малоимущим и строительство мечетей. На деле все деньги они забирают себе. Подробности читайте на NUR.KZ.

Обычно мошенники придумывают хитрые схемы, в которых представляются полицейскими или сотрудниками банков. Однако в последнее время в Казахстане участились случаи мошенничества с использованием религиозных мотивов.

Как сообщает Telegram-канал Aqparat Saqshysy, мошенники стали чаще прикрываться различными традиционными религиями и выпрашивать "милостыню" у верующих. Естественно, они сообщают, что собирают пожертвования "не для себя", а якобы на строительство мечетей, помощь нуждающимся или на поддержку малоимущим.

Мошенники могут начать такой сбор в режиме онлайн. В социальных сетях появляются страницы и объявления, где собирают деньги от имени благотворительных фондов или известных религиозных деятелей.

Верующих призывают сделать перевод на карту, но деньги в итоге поступают мошенникам, а не нуждающимся. Тем, кто действительно хочет помочь, следует проверять официальные сайты и реальные реквизиты благотворительных организаций.

Мошенник. Иллюстративное фото: Diy13/Getty Images

Впрочем, иногда мошенники действуют лично. Они изображают из себя представителей известных религиозных организаций и собирают милостыню самостоятельно.

Они могут предоставлять поддельные сертификаты или документы, чтобы убедить жертв в подлинности их намерений. Чтобы избежать обмана, нужно уточнить у самой организации, действительно ли сборщик пожертвований действует от их имени.

Стоит отметить, что часто в этой схеме жертвами мошенников становятся пожилые люди. Преступники приходят домой к пенсионерам и, прося милостыню, рассказывают истории о тяжелой судьбе или болезни. Поэтому казахстанцам следует предупредить своих пожилых родственников о новой опасности.

Впрочем, жертвой мошенников может стать любой, поэтому, чтобы деньги действительно нуждающимся, а не преступникам, которые прикрываются религией, казахстанцы должны соблюдать несколько простых правил:

всегда проверять организацию, от имени которой просят пожертвование;

стоит выбирать известные благотворительные организации с положительной репутацией;

нужно сообщать о всех подозрительных сборах средств в полицию. Тогда у мошенников будет меньше шансов обмануть других людей.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане могут ввести запрет на добровольные благотворительные сборы. Таким образом хотят бороться с мошенниками, которые прикрываются благородными целями, но на деле просто обманывают граждан.