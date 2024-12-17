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В каких случаях казахстанцы должны платить 10% за обслуживание в кафе и ресторанах

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Чашка капучино и чеки
Кофе и счета. Иллюстративное фото: Pixabay

И.о. председателя комитета по защите прав потребителей МТИ РК Булат Танабергенов в СЦК высказался о выплате клиентами 10% за обслуживание в заведениях общепита, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я напомню, что согласно Гражданского кодекса представление меню является публичной офертой, а информация о дополнительной плате за обслуживание должна быть четко указана в меню.

В связи с этим в правила внутренней торговли были внесены изменения, где взимание 10% платы за обслуживание законно только при наличии соответствующей информации в меню", - сказал он.

Добавим, за последний год расходы казахстанцев на питание вне дома выросли сразу на 48,7%. Такой сильный рост зафиксировали впервые за последние несколько лет. Подробности читайте здесь.

Отметим, кафе и рестораны Казахстана могут устанавливать плату за обслуживание. Законно ли это, журналисты NUR.KZ еще летом узнавали в Комитете торговли Министерства торговли и интеграции РК. Отмечалось, что если никакой информации о плате за обслуживание нигде в заведении не было и потребитель не был о ней уведомлен, то ее взимание, даже при предоставлении услуг, является неправомерным.

В сентябре министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заявил о готовящихся в Казахстане правилах, которые отменят обязательные 10% за обслуживание в кафе и ресторанах. "Это моя позиция, мы считаем: если услуги предоставляются, и в них уже сидит обслуживание, никаких дополнительных поборов не должно быть", - заявил министр.

Тогда же представители ресторанного бизнеса высказались против инициативы Минторговли об отмене обязательных 10% за обслуживание - по их словам, это приведет к росту цен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2201331-v-kakih-sluchayah-kazahstancy-dolzhny-platit-10-za-obsluzhivanie-v-kafe-i-restoranah/

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