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Эзотерика

Зачем создают рекламу, которая раздражает казахстанцев, рассказали эксперты

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Реклама на экране ноутбука
Ноутбук. Иллюстративное фото: Carol Yepes/Getty Images

Для привлечения покупателей бизнес прибегает к различным инструментам, включая раздражительные и негативные виды рекламы. Однако они в итоге действуют. О причинах их эффективности читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Раздражающая реклама с повторяющимися фразами и яркими цветами эффективна, так как лучше запоминается и привлекает внимание, как отмечают эксперты Vostok Group.
  • Контент в соцсетях с вопросами и провокационными темами стимулирует вовлеченность аудитории, увеличивая охват и популярность брендов, по словам Сабины Елеукен из "Айтыс Адвертайзинг".
  • Использование откровенных образов в рекламе под маркером "ұят" остается эффективным приемом для привлечения внимания и стимулирования интереса к бренду, как указывает Валерий Володин, креативный директор компании.

В последние годы огромное разнообразие транслируемой рекламы в социальных сетях и Интернете в целом привело к тому, что она из источника полезной информации и вдохновения превратилась в навязчивый раздражитель.

Появление множества новых платформ и технологий, позволяющих таргетировать пользователей, особенно усугубило ситуацию, создав ощущение, что реклама буквально преследует казахстанцев.

О том, почему применяются "раздражающие" виды рекламы и являются ли они эффективными, редакции NUR.KZ рассказали эксперты из рекламной группы Vostok Group.

Раздражение – цель рекламы

Как отмечает Айдана Кубаева, копирайтер "Айтыс Адвертайзинг" (входит в Vostok Group), рекламные видео- и аудио-ролики, в которых прибегают к использованию необычных слов (фраз), выкрикивающих названий брендов, незамысловатых песен и рифм делают рекламу более эффективной.

"Это связано с тем, что, во-первых, потребители сегодня не фокусируются на обычном (монотонном) рекламном ролике. А во-вторых, повышается шанс, что люди вспомнят песню или бренд позже, даже если сначала реклама вызвала раздражение.

По сути, включается своего рода "липкая память" – чем проще слова и "прилипчивее" мотив, тем больше вероятность, что человек запомнит сообщение", – сообщает эксперт.

Девушка держит в руках банковские карты
Девушка держит в руках банковские карты. Иллюстративное фото: Freepik

При этом такая реклама специально повторяется снова и снова, задействуя максимум различных каналов и платформ, для более тесного взаимодействия с целевой аудиторией. Создается ощущение, что бренд уже давно знаком пользователю.

Яркие цвета побуждают тратить деньги

Самат Ыбрай, арт-директор той же компании, указывает на другой аспект раздражительной рекламы – яркие, контрастные и "вырви глаз" цвета (кислотно-зеленый, оранжевый, розовый и так далее).

"Хоть они и вызывают дискомфорт и раздражение, используются специально, чтобы выделить рекламу и сделать ее более заметной.

К тому же красочная реклама активирует зрение, мозг, рецепторы и способна вызвать у потребителя сильные эмоции (от раздражения до интереса), тем самым подталкивая его к нужным действиям – покупке товара", – отмечает Самат Ыбрай.

В то же время спокойная и приятная глазу палитра попросту затерялась бы на фоне огромного визуального и информационного шума. Поэтому воздействие происходит подсознательно: человек, сам того не понимая, заостряет свое внимание на чем-то ярком, особенно если это сильно выделяется среди нейтрального фона.

Как "заставляют" реагировать на рекламу

В социальных сетях казахстанцы могут встретить контент с вопросами "Что бы вы сделали в такой ситуации?" или "На что похоже это пятно?" и так далее.

Такого рода метод нацелен на стимулирование вовлеченности аудитории: реакции, комментарии, репосты, которые создают атмосферу обсуждения, что в свою очередь приводит к большему охвату и популярности в социальных сетях.

Мужчина держит знак вопроса перед лицом
Знак вопроса. Иллюстративное фото: AlterYourReality/Getty Images

"Причина лежит на поверхности – алгоритмы соцсетей "рекомендуют" контент с высокой вовлеченностью, а значит, рекламодатель (бренд) попадает в тренды, что позволяет увеличивать видимость и узнаваемость бренда", – сообщает Сабина Елеукен, руководитель SMM-группы "Айтыс Адвертайзинг".

Следует отметить, что подобные подходы могут применяться и в мошеннической рекламе.

Старый, но эффективный способ заставить купить товар

По словам Валерия Володина, креативного директора компании, в эпоху Интернета также успешно применяется старый прием продвижения под маркером "ұят" – излишне откровенные образы и намеки.

Это мощный и "старый как мир" маркетинговый прием, который "триггерит" определенные базовые инстинкты и эмоции аудитории с целью молниеносного привлечения внимания и стимуляции интереса к бренду.

"Как показывает практика, многие казахстанские бренды, использовавшие провокационную рекламу, сохраняют высокие продажи и увеличивают узнаваемость, даже если она вызвала критику и "расколола" общество на два лагеря.

В некоторых случаях это позволяет выделиться на фоне конкурентов и запомниться надолго", – сообщает Валерий Володин.

Другими словами, казахстанцы могут сталкиваться с "раздражающей" рекламой, которая специально разрабатывается для создания у пользователей эмоций – а это побуждает пользователей тратить деньги.

Но, с другой стороны, эксперты напоминают, что именно реклама дает возможность выбора наиболее подходящих и эффективных товаров. А это в свою очередь способствует развитию бизнеса и экономики страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2189483-zachem-sozdayut-reklamu-kotoraya-razdrazhaet-kazahstancev-rasskazali-eksperty/

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