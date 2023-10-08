Миллионы тенге потерял казахстанец, кликнув на рекламу в YouTube

Житель Акмолинской области потерял почти 9 млн тенге, поверив рекламе по перепродаже криптовалют, на которую наткнулся в YouTube, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

37-летний мужчина, просматривая YouTube, наткнулся на рекламу финансовой компании, обещавшую заработать на перепродаже криптовалюты, сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

"Мужчина прошел по нескольким ссылкам и с ним сразу связались мошенники. Суть обогащения состояла в том, что вложив собственные средства можно получить внушительные дивиденды от компании

Первоначально сельчанин внес 2 млн тенге, взятые в кредит на покупку авто. Затем в течение месяца мошенники постоянно звонили потерпевшему, заверяя что на его счет начисляется процент, но его также необходимо приумножить", – рассказали полицейские.

Поверив, мужчина оформил еще 4 кредита, одолжил деньги у родственников и вложил практически все личные сбережения, однако в итоге все потерял.

"Ущерб от действий преступников составил 8,7 млн тенге. 4 октября сельчанин написал заявление в полицию. по данному факту начато досудебное расследование, проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия", – рассказали в полиции.

Полицейские призвали казахстанцев быть бдительными.

Отметим, что согласно части 3 статьи 190 УК РК, в Казахстане мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.