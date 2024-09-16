Отказаться от кредитов навсегда теперь могут казахстанцы

Добровольный отказ от получения новых кредитов в Казахстане теперь оформляется бессрочно. Он будет действовать до тех пор, пока человек сам его не отменит. Как оформить услугу, читайте на NUR.KZ.

Казахстанцы уже давно имеют возможность оформлять запрет на получение новых кредитов. Этот инструмент работает в качестве защитного механизма против мошенников, ведь любые кредиты, которые были оформлены при действующем запрете, будут списаны.

Между тем до недавнего времени эту услугу можно было подключать лишь на некоторое время (максимум на 6 месяцев), а после, чтобы оставаться защищенным, нужно было переоформлять запрет заново.

Однако, как отметили на портале "Электронного правительства", теперь граждане Казахстана могут добровольно отказаться от получения банковских займов и микрокредитов на неограниченное количество времени, то есть буквально навсегда.

Хоть запрет и устанавливается бессрочно, отменить его можно в любой момент. И только после этого гражданин сможет без ограничений оформить новый кредит.

Для установления запрета на кредиты необходимо:

авторизоваться на портале "Правительство для граждан" и зайти в раздел "Таможня и налоги";

нажать на пункт "Экономика и финансы" и выбрать услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов";

заполнить необходимые поля и подписать заявку при помощи электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Отменить запрет можно, выбрав эту же услугу, а после вопроса "Хотите ли отписаться?" ответить "Да".

Впрочем, стоит помнить, что сам механизм не изменился. Запрет по-прежнему не распространяется на случаи выдачи банковского займа в целях погашения другого кредита, то есть на рефинансирование, а также в рамках установленного лимита по кредитной карте.