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Страховку от мошеннических кредитов предложили ввести в Казахстане

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Женщина с калькулятором и деньгами
Женщина с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Депутаты мажилиса парламента РК предложили разработать систему обязательного страхования займов от мошенничества. Таким образом они хотят обезопасить казахстанцев. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане существуют различные меры защиты граждан от мошеннических займов. Одной из них является добровольный запрет на выдачу кредитов – ограничивая себя, казахстанцы усиливают собственную безопасность.

Однако депутаты мажилиса парламента РК от Народной партии Казахстана считают, что граждане до сих пор недостаточно защищены не только от нежелательных кредитов, но и от несанкционированного списания денег с банковских карт. Напомним, сейчас фиксируются случаи, когда на казахстанцев оформляют кредиты, используя SMS-коды с номера 1414.

В связи с этим они обратились в Национальный банк РК с депутатским запросом, в котором предложили разработать систему обязательного страхования займов физических лиц от мошенничества. Таким образом, как они считают, получится разделить риски между банками и гражданами, что снизит финансовую нагрузку на пострадавших в случае мошенничества.

В самом Нацбанке считают, что введение обязательной страховки требует тщательного анализа статистики по мошенническим операциям, ведь это неизбежно приведет к подорожанию кредитов для населения.

Там также напомнили, что в настоящее время установлена обязанность кредиторов списывать кредиты, выданные при наличии добровольного отказа или по вступившему в законную силу решению суда, в котором установлен факт оформления займа мошенническим способом без участия клиента.

Также для усиления ответственности банков и микрофинасовых организации на данный момент предлагается законодательно расширить основания для списания мошеннических кредитов:

  • выданных без соблюдения требований к наличию персонального согласия отдельных категорий заемщиков на получение онлайн-кредита;
  • применению "периода охлаждения";
  • проведению биометрической идентификации клиента;
  • обеспечению информационной и кибербезопасности финансовых организаций при оформлении онлайн-кредита.

Напомним, ранее в кредитной сфере Казахстана ввели обязательную биометрическую проверку, без которой запрещается оформлять микрокредиты онлайн.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2186559-strahovku-ot-moshennicheskih-kreditov-predlozhili-vvesti-v-kazahstane/

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