Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Прокуратура раскрыла казахстанцам популярные схемы мошенничества

Опубликовано:

Крупная сумма денег
Пачки денег. Иллюстративное фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

В ЗКО участились попытки злоумышленников завладеть деньгами и личными данными казахстанцев. Гражданам рассказали о популярных схемах мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Прокуратура Уральска назвала четыре наиболее распространенные схемы мошенничества.

  1. Телефонные мошенники. Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками банков, правоохранительных органов или других организаций, и под различными предлогами требуют сообщить личные данные, реквизиты банковских карт или перевести деньги на "безопасный" счет.
  2. Интернет-мошенничество. В последнее время также участились случаи мошенничества через интернет. Это могут быть фальшивые интернет-магазины, фишинговые сайты, где у пользователя под разными предлогами выманивают данные банковских карт или пароли от аккаунтов.
  3. Социальные сети и мессенджеры. Мошенники взламывают аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, после чего от имени друзей или родственников просят срочно перевести деньги на указанные счета.
  4. Ложные выигрыши и лотереи. Злоумышленники уведомляют граждан о несуществующем выигрыше, но для его получения требуют уплаты различных "налогов" или "сборов".

В надзорном органе дали рекомендации для защиты от мошенничества.

  • Никогда не сообщайте свои личные данные и данные банковских карт третьим лицам. Настоящие сотрудники банков или государственных органов никогда не запрашивают такую информацию по телефону или через интернет.
  • Проверяйте источники информации. Если вам поступил звонок или сообщение с просьбой о переводе денег, не торопитесь выполнять указания. Свяжитесь с данным учреждением или человеком самостоятельно, используя проверенные контакты.
  • Не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите данные на неизвестных сайтах. Мошенники часто используют сайты-клоны для выманивания конфиденциальной информации.
  • Будьте осторожны при общении в социальных сетях и мессенджерах. Если вам приходит подозрительное сообщение от друга или родственника, свяжитесь с ним по телефону или другим способом, чтобы удостовериться в подлинности просьбы.

Несмотря на проводимые профилактические мероприятия, многократные предупреждения, число жертв мошенников растет. С начала года по сегодняшний день в ЗКО за такие преступления осудили 23 человека.

"К примеру, Уральским городским судом Западно-Казахстанской области оглашен приговор в отношении гражданина, который работал дроппером, то есть обналичивал денежные средства, полученные путем мошенничества. На судебном заседании подсудимый свою вину не признал и пытался оправдать свои действия незнанием незаконной природы происхождения денежных средств", - рассказали в прокуратуре ЗКО.

Однако принципиальная позиция государственного обвинителя и представленные им суду неопровержимые доказательства вины подсудимого способствовали вынесению обвинительного приговора.

В итоге суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.28 и пп.1,4 ч.3 ст.190 УК РК. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

"Прокуратура настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными и осторожными. Если вы стали жертвой мошенников или столкнулись с подозрительными действиями, немедленно обратитесь в правоохранительные органы", - предупредили в надзорном органе.

Добавим, что в соответствии с пп.1,4 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное в крупном размере, неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

А согласно ч.5 ст.28 УК РК пособником признается лицо, содействовавшее совершению уголовного правонарушения советами, указаниями, предоставлением информации, орудий или средств совершения этого деяния либо устранением препятствий к его совершению, а также лицо, заранее обещавшее скрыть исполнителя, орудия или иные средства совершения уголовного правонарушения, следы этого деяния либо предметы, добытые противоправным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2153475-prokuratura-raskryla-kazahstancam-populyarnye-shemy-moshennichestva/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie