Прокуратура раскрыла казахстанцам популярные схемы мошенничества

В ЗКО участились попытки злоумышленников завладеть деньгами и личными данными казахстанцев. Гражданам рассказали о популярных схемах мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Прокуратура Уральска назвала четыре наиболее распространенные схемы мошенничества.

Телефонные мошенники. Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками банков, правоохранительных органов или других организаций, и под различными предлогами требуют сообщить личные данные, реквизиты банковских карт или перевести деньги на "безопасный" счет. Интернет-мошенничество. В последнее время также участились случаи мошенничества через интернет. Это могут быть фальшивые интернет-магазины, фишинговые сайты, где у пользователя под разными предлогами выманивают данные банковских карт или пароли от аккаунтов. Социальные сети и мессенджеры. Мошенники взламывают аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, после чего от имени друзей или родственников просят срочно перевести деньги на указанные счета. Ложные выигрыши и лотереи. Злоумышленники уведомляют граждан о несуществующем выигрыше, но для его получения требуют уплаты различных "налогов" или "сборов".

В надзорном органе дали рекомендации для защиты от мошенничества.

Никогда не сообщайте свои личные данные и данные банковских карт третьим лицам. Настоящие сотрудники банков или государственных органов никогда не запрашивают такую информацию по телефону или через интернет.

Проверяйте источники информации. Если вам поступил звонок или сообщение с просьбой о переводе денег, не торопитесь выполнять указания. Свяжитесь с данным учреждением или человеком самостоятельно, используя проверенные контакты.

Не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите данные на неизвестных сайтах. Мошенники часто используют сайты-клоны для выманивания конфиденциальной информации.

Будьте осторожны при общении в социальных сетях и мессенджерах. Если вам приходит подозрительное сообщение от друга или родственника, свяжитесь с ним по телефону или другим способом, чтобы удостовериться в подлинности просьбы.

Несмотря на проводимые профилактические мероприятия, многократные предупреждения, число жертв мошенников растет. С начала года по сегодняшний день в ЗКО за такие преступления осудили 23 человека.

"К примеру, Уральским городским судом Западно-Казахстанской области оглашен приговор в отношении гражданина, который работал дроппером, то есть обналичивал денежные средства, полученные путем мошенничества. На судебном заседании подсудимый свою вину не признал и пытался оправдать свои действия незнанием незаконной природы происхождения денежных средств", - рассказали в прокуратуре ЗКО.

Однако принципиальная позиция государственного обвинителя и представленные им суду неопровержимые доказательства вины подсудимого способствовали вынесению обвинительного приговора.

В итоге суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.28 и пп.1,4 ч.3 ст.190 УК РК. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

"Прокуратура настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными и осторожными. Если вы стали жертвой мошенников или столкнулись с подозрительными действиями, немедленно обратитесь в правоохранительные органы", - предупредили в надзорном органе.

Добавим, что в соответствии с пп.1,4 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное в крупном размере, неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

А согласно ч.5 ст.28 УК РК пособником признается лицо, содействовавшее совершению уголовного правонарушения советами, указаниями, предоставлением информации, орудий или средств совершения этого деяния либо устранением препятствий к его совершению, а также лицо, заранее обещавшее скрыть исполнителя, орудия или иные средства совершения уголовного правонарушения, следы этого деяния либо предметы, добытые противоправным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.