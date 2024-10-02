Что точно не заберут в счет просроченных долгов у казахстанцев

Даже при больших просроченных долгах некоторое имущество в Казахстане нельзя будет арестовать. Это касается некоторой одежды, мебели, еды и ряда других вещей. Подробности читайте на NUR.KZ.

Если у гражданина нет возможности обслуживать свои долги, в отношении него могут начать процедуру взыскания. Сначала она касается денежных средств, однако, если их не хватит, чтобы закрыть задолженность, начнется арест имущества.

Но, как обратили внимание авторы Telegram-канала the HODL, не все имущество подлежит аресту и взысканию. В статье 61 закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" дан четкий список того, что не могут забрать у должника.

Так, не могут арестовать предметы домашней обстановки, утвари:

одежда, обувь, белье, постельные принадлежности – за исключением меховой или другой ценной одежды, но только если ее может заменить "обычная", столовых сервизов и предметов, сделанных из драгоценных металлов, а также имеющих художественную ценность;

минимальное количество мебели на одного человека: кровать и стул на каждого члена семьи, один стол, шкаф и сундук на семью;

все детские принадлежности.

Также по закону должнику должны оставить продукты питания, но на общую сумму в объеме не более величины прожиточного минимума (43 407 тенге в 2024 году). Если у семьи есть собственное хозяйство, то не подлежат взысканию продукты питания в количестве, необходимом до нового урожая.

Что еще не могут арестовать у должника:

топливо, предназначенное для приготовления пищи и отопления жилого помещения семьи;

инвентарь, который необходим для продолжения профессиональной деятельности, в том числе книги. Исключением являются случаи, когда такое имущество было использовано при совершении преступления;

технические приспособления и транспортные средства, которые нужны для передвижения лиц с инвалидностью;

международные, государственные и иные призы, которыми награжден должник.

Также в Казахстане нельзя забрать имущество, которое находится в специальных фондах клиринговой организации или центрального контрагента. Это касается взносов, маржевых взносов и обеспечения по сделкам, которые были заключены на фондовой бирже через открытые торги или с участием центрального контрагента.

Если были заключены операции REPO через открытые торги или с участием центрального контрагента, то имущество по этим операциям нельзя забрать до их закрытия.

Таким образом, даже если у казахстанца неподъемный долг, закон защищает его интересы и не позволит судебным исполнителям забрать абсолютно все имущество в счет уплаты задолженности.