Мошенники стали звонить бухгалтерам компаний: о новой схеме обмана предупредили в ЕНПФ

Бухгалтер. Иллюстративное фото: pexels.com

Мошенники в Казахстане стали использовать новый сценарий – теперь они звонят бухгалтерам компаний и сообщают об аресте счетов, предупредили представители ЕНФП в своем официальном Facebook-аккаунте.

"ЕНПФ предупреждает о появлении новых телефонных мошеннических схем. Одним из новых видов мошенничества по телефону стали звонки главным бухгалтерам компаний от злоумышленников, которые представляются сотрудниками ЕНПФ и сообщают об аресте пенсионного счета сотрудника компании", – говорится в сообщении.

Для снятия ареста бухгалтерам предлагают внести половину суммы задолженности на счет мошенников. При этом в противном случае компании якобы грозит штраф за несвоевременное зачисление пенсионных взносов.

"Таким образом, в ходе телефонного общения мошенники провоцируют свою жертву совершить крупные переводы на свои счета", – предупредили специалисты.

Представители ЕНПФ объяснили, что нужно знать, чтобы не попасться на подобные уловки:

в функции ЕНПФ входят консультации вкладчиков и получателей по вопросам накопительной пенсионной системы, привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, персонифицированный учет пенсионных накоплений и осуществление пенсионных выплат;

полноту и своевременность уплаты пенсионных взносов контролируют налоговые органы, а не ЕНПФ;

в случае неуплаты пенсионных взносов в течение длительного времени сотрудники ЕНПФ могут обзванивать вкладчиков исключительно в целях выяснения причины неуплаты и консультирования;

сотрудники ЕНПФ не имеют права требовать перевести средства на определенные счета.

"Любые консультации можно получить в отделениях ЕНПФ или дистанционно, позвонив на номер call-центра 1418", – добавили представители фонда.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031880-moshenniki-stali-zvonit-buhgalteram-kompaniy-o-novoy-sheme-obmana-predupredili-v-enpf/