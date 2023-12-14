"Будем требовать роста тарифа": таксисты заявили о возможном поднятии цен на извоз в Казахстане

В непростой ситуации могут оказаться таксисты Казахстана в 2024 году. По их словам, таксопарки, возможно, поднимут цену на аренду авто, что ударит по карману водителей, передает корреспондент NUR.KZ.

"В сегменте "эконом" средний чек составляет 1200-1500 тенге. Бывает даже ниже. Водитель должен за это время доехать до точки назначения и до пункта "Б". На это уходит около часа, в часы-пик в разы время увеличивается. Таким образом, водитель, работая 24 часа в сутки, может заработать чуть больше 30 тысяч тенге", – рассказывает исполнительный директор профсоюза такси Нуркен Тажибай.

Около 20% нужно отдать таксопарку, прибавить к этому расходы на бензин и аренду авто. В реальности, по расчетам Нуркена Тажибая, таксист зарабатывает не больше 7 тысяч тенге в день.

Он отметил, что в последнее время в социальных сетях активно распространяется информация, что таксисты зарабатывают свыше 400 тысяч тенге. Но реальный доход водителя такси после уплаты всех расходов составляет 210 тысяч тенге, говорит исполнительный директор профсоюза такси.

В Казахстане в сфере такси трудятся около 215 тысяч человек. Большинство из них сильно закредитованы, говорят в профсоюзе такси, и не могут купить себе автомобиль.

"У некоторых испорчена кредитная история, закрыты карты, стоит запрет на создание ИП и другие действия, что толкает на нарушение. Вы можете сказать, что никто не заставлял их брать кредиты, и раз уж взяли, нужно было платить, я согласен с вами, действительно не заставлял, но обстоятельства в жизни бывают разные", – добавил спикер.

С 2021 года в Казахстане стали активно развиваться таксопарки, которые предоставляют водителям новые автомобили в аренду. Для многих это единственный способ начать зарабатывать. Все технические обязательства таксопарк берет на себя. Но водитель должен ежедневно оплачивать аренду авто. Она начинается от 14 тысяч тенге в зависимости от класса машины, говорит Нуркен Тажибай.

"Недавно многие таксопарки уведомили нас, что с 1 января 2024 года, возможно, будет повышаться тариф на аренду авто. Это связано с тем, что Министерство национальной экономики пересмотрело свои же правила субсидирования. Как мы поняли, будет отмена субсидий лизинговых авто, которые приобретает таксопарк. Естественно, это повлечет за собой повышение арендной стоимости. Также это повлечет потерю нашего дохода", – говорит Нуркен Тажибай.

Заработок таксистов и так небольшой, прокормить семью на 7 тысяч тенге в день очень сложно, говорит отец троих детей Нуркен Тажибай.

"Кроме того, чтобы таксовать, мы больше ничего не умеем. У нас не было возможности получить высшее образование. Это наш хлеб... Мы будем требовать увеличения стоимости тарифа, так как работать больше времени, чем в сутках, у нас нет возможности, единственный способ сохранить и так наш невысокий заработок – это требовать повышения цен. Но тогда это приведет к удорожанию продуктов и других товаров", – отмечает таксист.

Рассказали в профсоюзе такси и про налоги. Они признают, что часть водителей их действительно не платит, но только потому, что для этого нужно нанимать бухгалтера, а низкий заработок не позволяет этого сделать.

Водители такси задаются вопросом: почему не определить одну сумму (налога – прим.ред.), например, 5 или 10 тысяч тенге в месяц. Все 213 тысяч человек готовы платить и хотят легализоваться, добавил Нуркен Тажибай.

Корреспондент NUR.KZ направил официальный запрос в Министерство национальной экономики с просьбой разъяснить ситуацию с правилами субсидирования.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких условиях приходится работать алматинским таксистам.

Также ранее сообщалось, что в Казахстане продолжают расти цены на такси – только в октябре они были в среднем на 11% выше, чем годом ранее. А за 10 месяцев 2023 года услуги такси принесли транспортным компаниям Казахстана порядка 4,7 млрд тенге. Это - на 20,7% больше, чем было в аналогичном периоде 2022 года.

Кроме того, казахстанцы тоже стали пользоваться такси больше – за январь-октябрь 2023 года услугами такси воспользовались 41,6 млн человек – это на 3,7% больше, чем годом ранее.