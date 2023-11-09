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Финпирамида под видом компании Eolus: уголовные дела расследуют в 10 регионах Казахстана

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Сотрудник АФМ с делом
Сотрудник АФМ. Иллюстративное фото: АФМ РК

Уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании Eolus расследуют в 10 регионах Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, дела заведены в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях, области Абай и Жетісу, а также в городах Алматы, Астана и Шымкент.

"Для увеличения количества вкладчиков организаторы вовлекли в преступную деятельность гражданку, которая зарегистрировала ТОО "ENERGY EOLUS QAZAQSTAN" с целью создания видимости существования "Eolus" в стране", - рассказали в ведомстве.

Здесь пояснили, что при инвестировании средств вкладчики получали от 2,5 до 3,5% ежедневно с накоплением необходимой суммы для вывода денег.

При вовлечении нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в размере 10% от суммы вложения, а также 4% от ежедневного дохода нового пользователя в течение года. Таким образом, сумма вознаграждения могла составлять до 3000% годовых.

"Представитель в Казахстане принимала денежные средства на свой счет в банке второго уровня, после чего осуществляла перевод на криптобиржу, затем производила конвертацию и через криптокошелек переводила на свой счет на платформе energyeolus.top.

Общее число привлеченных граждан составляет не менее 3 000 человек, из которых 1 773 граждан подали заявление о причинении имущественного вреда на сумму 259 млн тенге", - пояснили в АФМ.

В ведомстве призвали казахстанцев, ставших жертвами финансовой пирамиды, обратиться в ДЭР по месту проживания. Контакты территориальных департаментов можно узнать по ссылке.

Наказание за создание и руководство финансовой пирамидой

Согласно ст.217 УК РК:

1. Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением –

наказываются штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

2. Те же деяния, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) лицом с использованием своего служебного положения; 

4) с привлечением денег или иного имущества либо права на него в крупном размере, –

наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 

1) преступной группой; 

2) с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере; 

3) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет, а в случаях, предусмотренных пунктом 3), с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044862-ugolovnye-dela-v-otnoshenii-glav-podrazdeleniy-kompanii-eolus-rassleduyut-v-10-regionah-kazahstana/

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