Как будут продавать имущество банкротов в Казахстане

Аукционный молток. Иллюстративное фото: freepik.com

Официально утверждены правила, регулирующие вопрос проведения электронных торгов по изъятому имуществу банкротов. О том, как его будут оценивать и реализовывать, читайте в материале NUR.KZ.

Неуплата кредитов, ипотеки и прочих финансовых обязательств могут привести к негативным последствиям для должника.

В первую очередь к нему обычно применяются пени и штрафы. Но если заемщик и далее отказывается платить, то кредитор может подать в суд и добиться удержания денег со счетов и даже ареста имущества.

Далее жилье, автомобиль и другие предметы, принадлежащие должнику, могут продать на аукционе.

Напомним, что и банкроты могут столкнуться с продажей их имущества. Данный процесс был утвержден и официально вступает в силу 8 апреля 2023 года, согласно приказу "Об утверждении Правил проведения электронного аукциона по продаже имущества должника и определении его организатора".

Как оценивают имущество банкрота

Напомним, что при подаче заявления на судебное банкротство или восстановление платежеспособности казахстанцы получают личного финансового управляющего – это специалист, который изучает состояние должника, составляет план действий, и чьи требования обязаны выполнять банкроты.

Переговоры. Иллюстративное фото: freepik.com/pressfoto

Он также проводит электронный аукцион, основываясь на плане продажи выявленного имущества (составляется при оценке и инвентаризации имущественной массы заявителя). А организатором аукциона определено АО «Информационно-учетный центр».

Стартовая цена на аукционе устанавливается на уровне не ниже 75% от оценочной стоимости имущества. То есть, если автомобиль банкрота был оценен в 1 млн тенге, то начальная цена не может быть ниже 750 тыс. тенге.

Как проводятся торги

После составления плана продажи имущества и объявления торгов, в нем могут участвовать покупатели (третьи лица). Для этого им нужно:

подать электронную заявку – через биржу торгов, используя ЭЦП;

внести гарантийный взнос – он составляет 10% от стартовой стоимости лота, но не менее 20 МРП (69 000 тенге на 2023 год).

Далее в назначенный день проводится сам аукцион, который длится до определения максимальной цены, предложенной участниками.

Шаг каждой новой цены, согласно правилам, составляет от 10 до 0,5% в зависимости от стартовой цены.

После определения победителя в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов на веб-портале реестра в электронном формате (через ЭЦП) составляется и заключается договор купли-продажи между продавцом и покупателем.

В результате вырученные с торгов деньги пойдут на погашение обязательств банкрота перед кредиторами.

А если торги не состоятся (не будет найден покупатель или он откажется от покупки), то кредиторы могут принять решение о:

повторном аукционе;

прямой продаже имущества;

передаче имущества в натуре.

При несогласии с результатами торгов или действиями (бездействием) и актами организатора и продавца участники аукциона могут их обжаловать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2014659-kak-budut-prodavat-imuschestvo-bankrotov-v-kazahstane/