Казахстанка вернула свои деньги за покупку нового iPhone

Жительница Балхаша заказала iPhone через Instagram, но телефон так и не получила. Чтобы вернуть деньги, женщина обратилась в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на Карагандинский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, гражданское дело по иску жительницы Карагандинской области к индивидуальному предпринимателю о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 260 тыс. тенге рассматривалось Балхашским городским судом.

"В обоснование иска истец указала, что неизвестные лица в интернет-приложении Instagram под видом магазина предложили покупку смартфона марки iPhone 13 за 260 тыс. тенге", - рассказали подробности в суде.

После чего на телефон женщины были направлены данные удаленного счета, зарегистрированного на ИП, для оплаты по банковскому приложению. Горожанка оформила рассрочку и произвела удаленно оплату, но товар так и не получила.

"Индивидуальный предприниматель иск не признала, мотивируя тем, что она стала жертвой мошенников, которые в приложении Instagram предложили ей сотрудничество с использованием ее счета ИП", - говорится в сообщении суда.

В ходе судебного разбирательства требования истицы были признаны обоснованными и удовлетворены.

Отметим, что по ст.953 ГК РК лицо (приобретатель), которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (неосновательно обогатилось) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество за исключением случаев, предусмотренных ст.960 настоящего Кодекса.

Это правило применяется независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего или третьих лиц либо следствием события.

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