Миллионы в финпирамиды: почему казахстанцы тратят на них деньги, рассказала эксперт

Финансовые пирамиды появились уже давно, но количество жертв подобных уловок остается высоким. Причина кроется в подходе населения к способам заработка. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Количество компаний, которые в итоге оказываются финансовыми пирамидами, остается высоким. Так, согласно данным финансового регулятора, на ноябрь 2023 года в Казахстане отмечалось 60 организаций с подобными признаками – и это только те, что были обнаружены.

Одной из них стала компания Elous, разбирательства о которой охватили 10 регионов страны.

"Общее число привлеченных граждан составляет не менее 3 000 человек, из которых 1 773 граждан подали заявление о причинении имущественного вреда на сумму 259 млн тенге", – указывалось в сообщении Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

В то же время общее количество жертв пирамид в 2023 году возросло три раза.

Как отмечает генеральный директор и сооснователь Drofa Comms Валентина Дрофа, кейс с Eolus – это лишь один из наиболее свежих примеров.

Почему уловки пирамид продолжают работать

"Люди всегда были и будут подвержены мошенническим схемам. Причин для этого множество, но одна из самых фундаментальных заключается в том, что людские пороки не меняются, независимо от того, на какой ступени развития находится общество.

Как поется в одной известной песне: «Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки». Эта одна-единственная фраза прекрасно отражает менталитет людей, которые готовы наживаться на ошибках других", – отмечает эксперт.

В свою очередь лица, которые становятся жертвами финансовых пирамид, характеризуются как "склонные к быстрым и легким способам заработка".

Поэтому мошенники не только обещают, но даже "гарантируют" высокие доходы, финансовую стабильность и, в целом, роскошную жизнь без значительных усилий или рисков, что привлекает тех, кто ищет способы улучшить свое финансовое положение.

Все это делается, чтобы использовать чувства и эмоции жертв для их же убеждения. Особенно эффективно такие уловки работают в периоды экономической нестабильности.

Монеты. Иллюстративное фото: freepik.com/jcomp

"Недостаток финансовой грамотности также может быть причиной уязвимости к мошенничеству и финансовым схемам. Отсутствие знаний о том, как работают финансовые рынки, как различать легитимные инвестиции и как оценивать риски, может приводить людей к принятию ошибочных или опасных финансовых решений.

Но, разумеется, дело не только в этом.

Жадность – черта, которую можно найти не только среди мошенников, но и среди их жертв. Состоятельные люди, у которых с финансами все хорошо, тоже ничего не имеют против увеличения своих доходов простыми путями, на чем мошенники также играют", – отмечает Валентина Дрофа.

Жертвы "хотят" верить мошенникам

Как указывает эксперт, встречается немало случаев, когда люди прекрасно знали, что вкладываются в пирамиду, но шли на риск, ожидая, что успеют вовремя "соскочить" и уйти, повысив свой капитал.

Однако так "везет" лишь очень малому количеству участников пирамиды, а абсолютное большинство в итоге остается без денег.

"Я 17 лет работаю в сфере финансов, и уже не раз отмечала, что в плане мышления ничего не меняется – у людей одни и те же намерения и желания. В этом отношении среди участников рынка продолжает наблюдаться определенная инфантильность.

В свое время я занималась финансовым коучингом, и рассказывала, как такие схемы работают. И много раз получала в ответ комментарии из рода "не рушьте наши мечты". Люди хотят верить, и с этим ничего не поделаешь.

Поэтому пирамиды могут основываться, их могут ловить и закрывать, но на их место всегда приходят новые", – сообщает эксперт.

Ранее мы рассказывали, почему финансовые пирамиды всегда "лопаются", лишая денег казахстанцев.