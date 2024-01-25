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"Свяжитесь с судебным исполнителем": рассылка о штрафах в 417 тыс. тенге напугала казахстанцев

Опубликовано:

Мужчина пишет СМС
Телефон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанцы в мессенджерах рассылают уведомление якобы от Департамента юстиции Павлодарской области о наложении административного штрафа. В ведомстве заявили, что это фейк.

По информации Stopfake.kz, в рассылке говорится, что якобы по указу судебных исполнителей на получателя сообщения будет наложен административный штраф в размере 417 450 тенге, а также будут заблокированы все банковские счета и личные данные, запрещен выезд за пределы Казахстана и недоступны услуги ЦОНа. Для получения подробной информации предлагается связаться с судебным исполнителем.

Скриншот
Рассылка. Скриншот: stopfake.kz

Пресс-служба департамента юстиции региона в своем официальном Instagram-аккаунте сообщила, что они не имеют никакого отношения к рассылке.

"Мошенники представляются сотрудниками департамента либо частными судебными исполнителями и сообщают о необходимости погасить административный штраф, задолженность. Утверждают, что будут заблокированы банковские счета, водительское удостоверение и т. д. А также оставляют номер телефона для связи.

Департамент юстиции убедительно просит не сообщать персональные данные третьим лицам и сомнительным интернет-ресурсам (ФИО, ИИН, адрес, телефон).

Руководство и сотрудники органов юстиции не запрашивают данные посредством телефонных звонков и SMS.

Также не нужно связываться с мошенниками по предоставленному телефону либо переходить по каким-либо ссылкам", – говорится в сообщении.

В департаменте юстиции также призвали в случае столкновения с фактами мошенничества обращаться в правоохранительные органы.

"Также убедительно просим жителей области разъяснить пожилым родственникам об опасности интернет-мошенничества. Не доверяйте звонкам незнакомых лиц", – добавили в ведомстве.

Также отмечается, что сведения о деятельности департамента юстиции можно получить, позвонив по телефонам: 8 (7182) 32-67-04, +7 (708) 466-67-15.

"В случае поступления звонков от лиц, требующих погашения задолженности, вы можете проверить информацию о наличии либо отсутствии в отношении вас исполнительного документа посредством Автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства", – подытожили в пресс-службе департамента юстиции региона.

Напомним, в ноябре прошлого года Facebook распространялась реклама со снимком президента РК, в которой каждому казахстанцу под конец года обещают выплату на карту от 150 тыс. тенге Фактчекеры предупредили, что это обман.

Также в Нацбанке предупредили казахстанцев об участившихся случаях обмана по телефону, при котором используется искусственный интеллект.

Кроме того, в Сети появилось видео, на котором премьер-министр РК якобы говорит о компенсациях, которые получат казахстанцы, пострадавшие от интернет-мошенников. Данная информация тоже является фейком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057587-svyazhites-s-sudebnym-ispolnitelem-rassylka-o-shtrafah-v-417-tys-tenge-napugala-kazahstantsev/

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