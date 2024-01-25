Законно ли увольнять беременных женщин в Казахстане

Права беременных женщин защищены законом. Поэтому работодатели даже при истечении срока трудового договора должны будут его продлить при некоторых условиях. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Права работающих женщин, оказавшихся в положении, защищаются Трудовым кодексом РК (ТК).

Так, имеются различные виды пособий и выплат для поддержки матерей.

При этом работодатели могут попытаться добиться "добровольного" увольнения такого работника или расторгнуть договор в одностороннем порядке. Однако их возможности в этом ограничены, сообщает Telegram-канал the HODL.

Можно ли увольнять беременных женщин

Согласно 54 статье ТК работодатель не вправе по своей инициативе расторгнуть трудовой договор с:

беременной женщиной;

женщиной, имеющей детей в возрасте до трех лет;

одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет (либо ребенка с инвалидностью до восемнадцати лет);

также с иными лицами, воспитывающими указанную категорию детей без матери по основаниям, предусмотренным подпунктами 2) и 3) пункта 1 статьи 52 ТК.

Также имеются и свои требования к трудовой нагрузке на беременных женщин.

"Работодатель не вправе привлекать беременных женщин к работе в ночное время, к сверхурочной работе, к работе в выходные и праздничные дни, направлять их в командировку, а также отзывать их из оплачиваемого ежегодного трудового отпуска", – указывается в источнике.

Трудовой спор. Иллюстративное фото: freepik.com

Если истекает срок трудового договора

Может случиться так, что у беременной женщины истекает срок трудового договора.

В этом случае она может предоставить медицинское заключение о беременности сроком 12 недель и более (до истечения срока договора).

Тогда работодатель будет обязан по ее письменному заявлению продлить срок по день окончания отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (кроме случаев, когда женщина замещала отсутствующего работника).

Однако все же имеются основания, при которых договор может быть расторгнут.

Когда увольнение возможно

Кроме указанных случаев, которые не позволяют расторгнуть трудовое соглашение с беременной женщиной по инициативе работодателя, остаются объективные причины для увольнения.

Например, как указывается в источнике, это могут быть:

ликвидация работодателя;

несоответствие занимаемой должности;

отрицательный результат работы в период испытательного срока;

нахождение на работе в состоянии опьянения;

прогулы;

повторные нарушения трудовой дисциплины в случае наличия ранее наложенного дисциплинарного взыскания и так далее.

Однако иногда работодатель может специально создавать сложные условия, чтобы добиться добровольного увольнения работника или снижения показателей его эффективности для расторжения трудового договора.

В этом случае можно пожаловаться на нарушение своих прав в местную инспекцию труда.