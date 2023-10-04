Обязаны ли работодатели платить за стажировку в Казахстане

Работодатель может предложить поработать бесплатно для "проверки навыков". Однако закон предусматривает за это штрафы, а стажеру обязаны заплатить. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Стажировка – это деятельность, которая подразумевает приобретение опыта или нужной профессиональной квалификации за счет его обучения в процессе работы на определенный период (от недели до месяца или больше).

При этом обычно работодатели предлагают неоплачиваемую стажировку. Это объясняется тем, что трудовой договор якобы предложат после успешного прохождения установленного срока.

Однако в Трудовом кодексе РК (ТК) отсутствует определение "стажировки". А подобные трудовые отношения между работником и работодателем имеют строгое регулирование.

Законна ли "стажировка"

Согласно 36 статье ТК, работодатель может установить временный период для определения профессиональной пригодности работника.

Однако есть нюанс – это называется испытательным сроком, который должен быть оформлен в рамках трудового договора. В нем указывается условие, что в течение определенного периода времени (до 3 месяцев максимум) будут проверяться навыки кандидата.

Для кандидатов в руководители организаций (а также филиалов, представительств), главных бухгалтеров и заместители всех этих лиц испытательный срок может быть увеличен до шести месяцев.

При этом весь испытательный срок должен быть оплачиваемым, и он включается в общий трудовой стаж.

Соискатели. Иллюстративное фото: freepik.com

Оплачивается ли практика для студентов

Как отмечается в Telegram-канале "Право знать", неоплачиваемыми могут быть только производственное обучение или профессиональная практика для студентов последних курсов.

"В период прохождения производственного обучения и профессиональной практики на обучаемого распространяются правила трудового распорядка.

За время прохождения производственного обучения и профессиональной практики обучаемый выполняет определенные функциональные обязанности, которые засчитываются в трудовой стаж обучаемого.

За это время может производиться компенсационная выплата. Может, но не обязана, это уже на усмотрение компании", – указывается в источнике.

Практика закрепляется соответствующим договором о дуальном обучении между учебным заведением и компанией.

Если работодатель не хочет платить за испытательный срок

Как указывается в источнике, работодатели при испытательном сроке не имеют права устанавливать работнику меньший размер заработной платы, чем это установлено штатным расписанием.

Отказ платить за испытательный срок и оформить трудовой договор на этот период является нарушением трудовых прав казахстанцев.

За это работодателям грозит штраф в размере от 30 до 100 МРП (103 500-345 000 тенге на 2023 год), согласно 86 статье Административного кодекса.

"В случае нарушения можно обратиться к государственному инспектору по трудовым правам по месту жительства или по месту нахождения работодателя с жалобой о фактах нарушения трудового законодательства", – сообщается в источнике.