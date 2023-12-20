Преимущества "белой" зарплаты озвучил глава МНЭ

Глава МНЭ на брифинге в Астане дал несколько советов казахстанцам относительно заработной платы. По его словам, люди должны быть заинтересованы в "белой" зарплате, передает корреспондент NUR.KZ.

Алибек Куантыров считает, что все должны быть заинтересованы в прозрачности получаемой зарплаты.

"Физлицо должно быть заинтересовано в "белой" зарплате, чтобы показывалась вся зарплата и с него платился налог – соцналог, выплаты в ЕНПФ, ФОМС и ИПН. Например, у него если зарплата 300 тыс. тенге, то (при "белой" зарплате – прим. ред.) с 300 тыс. ежемесячно 30 тыс. будут поступать в ЕНПФ, а если ему минимальную – 70 тыс. тенге – показывают и с нее падают в ЕНПФ, то через несколько десятилетий у него, к сожалению, (будет меньше накоплений – прим. ред.). Чем больше он показывает, чем больше у него накапливается в ЕНПФ, тем больше денег прокручиваются, на них проценты накапливаются, и он больше получит, и эти же деньги, например, можно будет использовать для улучшения жилищных условий и так далее, или просто выйти на пенсию с большими накоплениями. То есть здесь каждый должен быть заинтересован в прозрачности", – заявил он.

К слову, сам брифинг касался работы над проектом нового Налогового кодекса.

В этой связи глава МНЭ прокомментировал вопрос о том, какие новшества в его рамках ждут физлиц.

"Мы не планируем увеличивать налоговую нагрузку на физлица, у нас 22% – из них пенсионные взносы и ИПН, плюс соцналог. Мы видим, что ИПН прогрессивный только начиная с определенного порога – с 40 млн тенге с 2025 года. В принципе все. Все что остальное – понятно, что перед государством стоит задача еще и обеспечение пенсионное – где-то будут ОПВ от работодателей постепенно увеличиваться. А так базовая нагрузка не предполагает увеличения для физлиц", – резюмировал Алибек Куантыров.

Напомним, ранее глава Минтруда и соцзащиты населения Светлана Жакупова рассказала, нужны ли казахстанцам трудовые книжки при выходе на пенсию, и почему в Казахстане выдают зарплаты "в конвертах".

Также в сентябре президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана заявил о повышении размера минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге.

После этого депутат мажилиса Ринат Заитов предложил поднять МЗП до 300 тысяч тенге.

Позже министр труда и соцзащиты рассказала, возможно ли в Казахстане сделать МЗП в 300 тысяч тенге, как это предложил депутат мажилиса.