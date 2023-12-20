Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Преимущества "белой" зарплаты озвучил глава МНЭ

Опубликовано:

В кошельке лежат купюры и монеты тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава МНЭ на брифинге в Астане дал несколько советов казахстанцам относительно заработной платы. По его словам, люди должны быть заинтересованы в "белой" зарплате, передает корреспондент NUR.KZ.

Алибек Куантыров считает, что все должны быть заинтересованы в прозрачности получаемой зарплаты.

"Физлицо должно быть заинтересовано в "белой" зарплате, чтобы показывалась вся зарплата и с него платился налог – соцналог, выплаты в ЕНПФ, ФОМС и ИПН. Например, у него если зарплата 300 тыс. тенге, то (при "белой" зарплате – прим. ред.) с 300 тыс. ежемесячно 30 тыс. будут поступать в ЕНПФ, а если ему минимальную – 70 тыс. тенге – показывают и с нее падают в ЕНПФ, то через несколько десятилетий у него, к сожалению, (будет меньше накоплений – прим. ред.). Чем больше он показывает, чем больше у него накапливается в ЕНПФ, тем больше денег прокручиваются, на них проценты накапливаются, и он больше получит, и эти же деньги, например, можно будет использовать для улучшения жилищных условий и так далее, или просто выйти на пенсию с большими накоплениями. То есть здесь каждый должен быть заинтересован в прозрачности", – заявил он.

К слову, сам брифинг касался работы над проектом нового Налогового кодекса.

В этой связи глава МНЭ прокомментировал вопрос о том, какие новшества в его рамках ждут физлиц.

"Мы не планируем увеличивать налоговую нагрузку на физлица, у нас 22% – из них пенсионные взносы и ИПН, плюс соцналог. Мы видим, что ИПН прогрессивный только начиная с определенного порога – с 40 млн тенге с 2025 года. В принципе все. Все что остальное – понятно, что перед государством стоит задача еще и обеспечение пенсионное – где-то будут ОПВ от работодателей постепенно увеличиваться. А так базовая нагрузка не предполагает увеличения для физлиц", – резюмировал Алибек Куантыров.

Напомним, ранее глава Минтруда и соцзащиты населения Светлана Жакупова рассказала, нужны ли казахстанцам трудовые книжки при выходе на пенсию, и почему в Казахстане выдают зарплаты "в конвертах".

Также в сентябре президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана заявил о повышении размера минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге.

После этого депутат мажилиса Ринат Заитов предложил поднять МЗП до 300 тысяч тенге.

Позже министр труда и соцзащиты рассказала, возможно ли в Казахстане сделать МЗП в 300 тысяч тенге, как это предложил депутат мажилиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2051781-preimuschestva-beloy-zarplaty-ozvuchil-glava-mne/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.