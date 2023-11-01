В тысячи раз завышали и занижали свои долги желающие стать банкротами казахстанцы

Желающие стать банкротами казахстанцы иногда указывают некорректные суммы долга. Данные могут отличаться в тысячи раз. Подробнее об ошибках журналисты NUR.KZ узнали у Комитета государственных доходов.

С 3 марта у казахстанцев с долгами появилась возможность пройти процедуру внесудебного банкротства. На текущий момент более 70 тыс. человек уже успели подать заявления.

"Успешно прошли шестимесячный мониторинг и на текущую дату уже получили статус банкрот 6 411 граждан с суммой задолженности более 9 млрд тенге", – сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК (КГД МФ РК).

Наибольшее количество банкротов приходится на Алматинскую (801 человек) и Жамбылскую области (677), а также на Алматы (606). Меньше всего их оказалось в Северо-Казахстанской области (114) и в Ұлытау (41).

При этом самый высокий возраст прошедших процедуру внесудебного банкротства граждан составил 79 лет, а самый низкий – 20 лет, средний равен 43 годам. Мужчин среди них между тем больше (58%), чем женщин (42%).

В КГД МФ РК также рассказали, что некоторые граждане при подаче заявлений на банкротство указывают некорректные суммы задолженности. При этом, согласно сведеньям кредитного бюро, суммы их долгов перед финансовыми организациями совсем другие. Разница иногда оказывается слишком большой.

Например, один из жителей Атырау подал заявление на банкротство на сумму более 8,13 млрд тенге, тогда как его реальный долг составлял 1,38 млн тенге. Похожую ошибку совершил и житель Кызылординской области, который указал сумму всего 1,38 тыс. тенге, тогда как по данным кредитного бюро его долг превышал 1,18 млн тенге.

То есть по известным только им причинам или по невнимательности некоторые казахстанцы, подающие заявления на банкротство, завышали и занижали размеры своих неоплаченных кредитов в тысячи раз.

Однако отказ в банкротстве заявители получают из-за фактического несоответствия критериям. В частности, из-за наличия имущества, которого не должно быть при внесудебном банкротстве, долга, превышающего 1 600 МРП (5,52 млн в 2023 году), слишком маленького срока его неуплаты и отсутствия урегулирования долга с кредитором.