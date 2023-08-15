Завещание: сколько стоит и как его составить в Казахстане

Завещание. Иллюстративное фото: freepik.com

Неурегулированный вопрос наследования может вызвать споры среди родственников или привести к потере денег. О том, как заранее позаботиться о передаче наследства, читайте в материале NUR.KZ.

Наследство – это имущество, которое переходит после смерти его владельца к новому лицу. Обычно это дети или другие близкие родственники.

Наследование может быть осуществлено двумя способами:

по соответствующему закону – имущество, включая и пенсионные накопления, передаются родственникам в порядке очереди по праву получения;

по завещанию – можно выставить условия выдачи и отметить получателями всего имущества или его части третьи лица.

Во втором случае казахстанцы могут выбрать удобные условия и определить, кому перейдет их имущество и деньги.

Виды завещаний

Согласно 58 главе Гражданского кодекса РК, казахстанцы могут составить один из двух видов завещания:

обычное – указываются наследники, которым казахстанцы хотят передать свое имущество, а права получателей наступают после смерти завещателя;

с условием – указывается определенное требование, после выполнения которого указанный получатель сможет забрать пенсионные деньги или другое имущество умершего.

Также имеется возможность подназначения наследника – то есть выбор того лица, которое получит наследство, если указанный в завещании человек от него откажется или не выполнит поставленное условие.

Сколько это стоит

Оформить завещание на родственника или третье лицо можно через услуги нотариуса. Они платные, а стоимость определяется на основе месячного расчетного показателя (МРП), фиксированной ставки и дополнительных услуг технического и правового характера.

Так, на 2023 год, согласно данным Республиканской нотариальной палаты, тариф на удостоверение завещания составляет 10 350 тенге.

А наследники могут также заплатить при:

вскрытии конверта с секретным завещанием и его оглашении – 4 140 тенге ;

; выдаче свидетельства о принятии секретного завещания – 4 140 тенге.

Составление завещания. Иллюстративное фото: Georgeta Olaru/500px/GettyImages

Как оформить завещание

Для составления данного документа нужно обратиться к нотариусу. Казахстанцам понадобится свидетель, которым не могут выступать:

нотариус или иное лицо, удостоверяющее сам документ;

лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, его супруг, его дети, родители, внуки и правнуки, а также наследники завещателя по закону;

граждане, не обладающие полной дееспособностью;

неграмотные и другие лица, не способные прочитать завещание;

лица, имеющие судимость за дачу ложных показаний.

Текст составляется письменно самим завещателем или записывается нотариусом с его слов.

Затем подписанный документ прочитывается вслух, и его подписывают завещатель, нотариус и свидетель. По желанию документ удостоверяется нотариусом без ознакомления с его содержанием (секретное завещание). При этом указанный в тексте наследник может даже не быть в курсе составления наследства, пока не наступит его право в связи со смертью наследодателя.

Составляется два экземпляра: один передается на хранение в нотариальную палату или в государственный архив, а второй остается у завещателя.

Когда человек умирает, то наследникам сообщают о наличии завещания и официально вскрывают его при свидетелях, оглашая содержимое текста.

Ранее мы рассказывали, кого могут лишить наследства в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2031458-zaveschanie-skolko-stoit-i-kak-ego-sostavit-v-kazahstane/