Более 6 тыс. казахстанцев с долгами на 9 млрд тенге признали банкротами

Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев сегодня на заседании кабмина рассказал, сколько казахстанцев на сегодня признаны банкротами, передает корреспондент NUR.KZ.

Жамаубаев напомнил, что в Казахстане с 3 марта вступили в силу и применяются процедуры банкротства и восстановления платежеспособности физических лиц.

Наиболее востребованной, по его словам, является процедура внесудебного банкротства. Ее можно применить по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами.

"С 3 марта текущего года поступило более 70 тысяч заявлений. Из них более 80% заявлений не соответствуют критериям процедуры банкротства.

Основные причины - это наличие личного имущества, несоответствие должника по сумме долга и сроку неплатежа, отсутствие урегулирования долга с кредитором.

В результате на сегодня признаны банкротом более 6 тысяч граждан на сумму долга более 9 млрд тенге", - добавил министр.

В суды за применением процедуры судебного банкротства и восстановления платежеспособности обратилось более 1200 граждан.

Глава Минфина напомнил, что казахстанцы имеют возможность подать заявления на проведение процедуры банкротства в ЦОНах, через портал "Электронного правительства" (eGov.kz.), а также через мобильные приложения e-Salyq Azamat и eGov Mobile.

Запущена также новая информационная система по банкротству физических лиц под названием Qoldau. Эта информационная система предусматривает возможность подачи заявления и автоматическую проверку на соответствие заявителя входным критериям через базы 24 государственных органов и организации.

Внесудебное банкротство в Казахстане

30 декабря 2022 года президент Казахстана подписал закон о банкротстве физлиц в Казахстане. 3 марта 2023 года стартовал прием заявок на банкротство.

Согласно закону, казахстанцы могут прибегнуть к трем процедурам:

внесудебное банкротство;

судебное банкротство;

восстановление платежеспособности.

Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами при следующих условиях:

долг перед вышеперечисленными кредиторами не превышает 1 600 месячных расчетных показателей (МРП), что в 2023 году составляет 5,5 миллиона тенге;

отсутствуют погашения по соответствующим обязательствам в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления;

отсутствует зарегистрированное имущество, в том числе находящееся в общей собственности;

проведено урегулирование с банком просроченной задолженности;

банкротство не применялось в течение семи лет.

Должник может подать заявление на внесудебное банкротство через портал "Электронного правительства" (www.egov.kz) с помощью ЭЦП. К заявлению нужно приложить:

список кредиторов (кому должны) - с указанием их наименования, суммы задолженности, места нахождения;

копию документа, подтверждающего принятие должником мер по проведению урегулирования и (или) взыскания задолженности по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита.

Отметим, что в середине октября Жамаубаев на парламентских слушаниях предложил пересмотреть процедуру банкротства физических лиц в Казахстане. Он заявил, что отдельные должники не могут применить процедуру банкротства в силу имеющихся барьеров.