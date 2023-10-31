Более 6 тыс. казахстанцев с долгами на 9 млрд тенге признали банкротами

Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев сегодня на заседании кабмина рассказал, сколько казахстанцев на сегодня признаны банкротами, передает корреспондент NUR.KZ.
Жамаубаев напомнил, что в Казахстане с 3 марта вступили в силу и применяются процедуры банкротства и восстановления платежеспособности физических лиц.
Наиболее востребованной, по его словам, является процедура внесудебного банкротства. Ее можно применить по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами.
"С 3 марта текущего года поступило более 70 тысяч заявлений. Из них более 80% заявлений не соответствуют критериям процедуры банкротства.
Основные причины - это наличие личного имущества, несоответствие должника по сумме долга и сроку неплатежа, отсутствие урегулирования долга с кредитором.
В результате на сегодня признаны банкротом более 6 тысяч граждан на сумму долга более 9 млрд тенге", - добавил министр.
В суды за применением процедуры судебного банкротства и восстановления платежеспособности обратилось более 1200 граждан.
Глава Минфина напомнил, что казахстанцы имеют возможность подать заявления на проведение процедуры банкротства в ЦОНах, через портал "Электронного правительства" (eGov.kz.), а также через мобильные приложения e-Salyq Azamat и eGov Mobile.
Запущена также новая информационная система по банкротству физических лиц под названием Qoldau. Эта информационная система предусматривает возможность подачи заявления и автоматическую проверку на соответствие заявителя входным критериям через базы 24 государственных органов и организации.
Внесудебное банкротство в Казахстане
30 декабря 2022 года президент Казахстана подписал закон о банкротстве физлиц в Казахстане. 3 марта 2023 года стартовал прием заявок на банкротство.
Согласно закону, казахстанцы могут прибегнуть к трем процедурам:
- внесудебное банкротство;
- судебное банкротство;
- восстановление платежеспособности.
Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами при следующих условиях:
- долг перед вышеперечисленными кредиторами не превышает 1 600 месячных расчетных показателей (МРП), что в 2023 году составляет 5,5 миллиона тенге;
- отсутствуют погашения по соответствующим обязательствам в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления;
- отсутствует зарегистрированное имущество, в том числе находящееся в общей собственности;
- проведено урегулирование с банком просроченной задолженности;
- банкротство не применялось в течение семи лет.
Должник может подать заявление на внесудебное банкротство через портал "Электронного правительства" (www.egov.kz) с помощью ЭЦП. К заявлению нужно приложить:
- список кредиторов (кому должны) - с указанием их наименования, суммы задолженности, места нахождения;
- копию документа, подтверждающего принятие должником мер по проведению урегулирования и (или) взыскания задолженности по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита.
Отметим, что в середине октября Жамаубаев на парламентских слушаниях предложил пересмотреть процедуру банкротства физических лиц в Казахстане. Он заявил, что отдельные должники не могут применить процедуру банкротства в силу имеющихся барьеров.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2043330-bolee-6-tysyach-kazahstantsev-s-dolgami-na-9-mlrd-tenge-priznali-bankrotami-v-kazahstane/