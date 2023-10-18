Сколько казахстанцев скрываются от алиментов

Казахстанцы должны платить алименты своим детям, нетрудоспособным родителям и супругам. Однако более 1,5 тыс. неплательщиков скрываются от своих обязанностей. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
Семья – основная ячейка общества. Однако бывают ситуации, когда она распадается. Как правило, дети остаются с одним из родителей, а второй в этом случае обязан платить алименты. Тем не менее, многие пренебрегают своими обязанностями.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре РК, в производстве судебных исполнителей находится 309 670 материалов о взыскании алиментов. При этом они взыскиваются не только на содержание детей (291 886), но и нетрудоспособных родителей (773), а также нетрудоспособных супругов (4 506).
В целом это довольно острая проблема для Казахстана, ведь алиментщики прибегают к разным уловкам: скрываются, меняют работу, занижают свои реальные доходы, меняют место жительства. Чтобы исправить данную ситуацию, некоторые депутаты даже предлагали создать государственный алиментный фонд.
Впрочем, с неплательщиками работают и по-другому. В Генпрокуратуре также сообщают, что на текущий момент за неуплату алиментов разыскиваются 1 618 лиц.
Среди них 1 476 мужчин и 142 женщины. Возраст разыскиваемых в основном составляет от 31 до 40 лет. По их количеству лидируют следующие регионы:
- Астана – 361;
- Алматы – 191;
- Актюбинская область– 143;
- Костанайская область – 140;
- Жамбылская область – 140;
- Павлодарская область – 108;
- Алматинская область – 102;
- Мангистауская область – 59.
Особенно провинившихся неплательщиков может ждать даже уголовная ответственность. По данным Генпрокуратуры, за 9 месяцев текущего года было зарегистрировано 427 уголовных дел по фактам злостного неисполнения обязанностей по уплате алиментов.
Согласно 139 статье Уголовного кодекса (УК) РК за неуплату алиментов более 3 месяцев детям и родителям, а также более полугода нетрудоспособным супругам, предусмотрено наказание в виде привлечения к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо лишения свободы на тот же срок.
В региональном разрезе больше всего таких уголовных правонарушений зарегистрировано в:
- Мангистауской – 46;
- Алматинской – 45;
- Костанайской – 44;
- Восточно-Казахстанской – 43;
- Павлодарской – 40;
- Карагандинской – 35;
- Абайской – 32;
- Акмолинской – 26;
- Северо-Казахстанской – 21;
- Астане – 17.
За это же время по 139 статье УК РК было осуждено 207 граждан. К лишению свободы приговорены 4 человека, еще 2 – к условному осуждению, 196 человек – к ограничению свободы, а 5 лиц – к общественным работам.
Обычно добиться выплаты алиментов можно взаимным соглашением, но когда такой вариант недоступен, то претендующая на выплаты сторона имеет право подать в суд. О том, что важно знать в этом случае, мы подробно рассказывали здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2041507-skolko-kazahstantsev-skryvayutsya-ot-alimentov/