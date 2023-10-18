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Сколько казахстанцев скрываются от алиментов

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Девочка считает деньги
Ребенок и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы должны платить алименты своим детям, нетрудоспособным родителям и супругам. Однако более 1,5 тыс. неплательщиков скрываются от своих обязанностей. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Семья – основная ячейка общества. Однако бывают ситуации, когда она распадается. Как правило, дети остаются с одним из родителей, а второй в этом случае обязан платить алименты. Тем не менее, многие пренебрегают своими обязанностями.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре РК, в производстве судебных исполнителей находится 309 670 материалов о взыскании алиментов. При этом они взыскиваются не только на содержание детей (291 886), но и нетрудоспособных родителей (773), а также нетрудоспособных супругов (4 506).

В целом это довольно острая проблема для Казахстана, ведь алиментщики прибегают к разным уловкам: скрываются, меняют работу, занижают свои реальные доходы, меняют место жительства. Чтобы исправить данную ситуацию, некоторые депутаты даже предлагали создать государственный алиментный фонд.

Впрочем, с неплательщиками работают и по-другому. В Генпрокуратуре также сообщают, что на текущий момент за неуплату алиментов разыскиваются 1 618 лиц.

Среди них 1 476 мужчин и 142 женщины. Возраст разыскиваемых в основном составляет от 31 до 40 лет. По их количеству лидируют следующие регионы:

  • Астана – 361;
  • Алматы – 191;
  • Актюбинская область– 143;
  • Костанайская область – 140;
  • Жамбылская область – 140;
  • Павлодарская область – 108;
  • Алматинская область – 102;
  • Мангистауская область – 59.

Особенно провинившихся неплательщиков может ждать даже уголовная ответственность. По данным Генпрокуратуры, за 9 месяцев текущего года было зарегистрировано 427 уголовных дел по фактам злостного неисполнения обязанностей по уплате алиментов.

Согласно 139 статье Уголовного кодекса (УК) РК за неуплату алиментов более 3 месяцев детям и родителям, а также более полугода нетрудоспособным супругам, предусмотрено наказание в виде привлечения к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо лишения свободы на тот же срок.

В региональном разрезе больше всего таких уголовных правонарушений зарегистрировано в:

  • Мангистауской – 46;
  • Алматинской – 45;
  • Костанайской – 44;
  • Восточно-Казахстанской – 43;
  • Павлодарской – 40;
  • Карагандинской – 35;
  • Абайской – 32;
  • Акмолинской – 26;
  • Северо-Казахстанской – 21;
  • Астане – 17.

За это же время по 139 статье УК РК было осуждено 207 граждан. К лишению свободы приговорены 4 человека, еще 2 – к условному осуждению, 196 человек – к ограничению свободы, а 5 лиц – к общественным работам.

Обычно добиться выплаты алиментов можно взаимным соглашением, но когда такой вариант недоступен, то претендующая на выплаты сторона имеет право подать в суд. О том, что важно знать в этом случае, мы подробно рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2041507-skolko-kazahstantsev-skryvayutsya-ot-alimentov/

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