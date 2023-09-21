Сколько казахстанцев получили бесплатные 10 соток земли в Алматинской области

За 17 лет бесплатные 10 соток земли в Алматинской области получили 4 300 казахстанцев, из них 294 – в этом году. Сколько еще стоит в очереди, в том числе по всей стране, узнали журналисты NUR.KZ.

Согласно 50 статье Земельного кодекса РК, каждый казахстанец, независимо от статуса, семейного положения и наличия имущества, может бесплатно получить в собственность земельный участок площадью 0,1 гектара (10 соток) под индивидуальное жилищное строительство (ИСЖ).

Для этого нужно встать в очередь в том населенном пункте, где есть возможность и желание получить землю. Напомним, что теперь это можно сделать онлайн, как и следить за статусом своей очереди.

Подать заявки можно сразу в нескольких населенных пунктах. Но впоследствии выбрать не получится – заявителю будет предоставлен участок там, где быстрее подойдет очередь. При этом получить 10 соток от государства можно только один раз, остальные заявки аннулируются.

Почему медленно двигается очередь на землю

Как на наш запрос ответили в Министерстве промышленности и строительства РК (МПС РК), предоставление бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного строительства допускается на площадках, обеспеченных сетями водо- и электроснабжения.

В населенных пунктах, где отсутствует централизованное водоснабжение, очередники могут получить 10 соток только при наличии сетей электроснабжения.

"В этой связи причинами того, что заявления на получение земельных участков для ИЖС долгое время не удовлетворяются, являются недостаточность свободных территорий и финансирование работ по обеспечению площадок соответствующей инфраструктурой", – уточняют в МПС РК.

В ведомстве также сообщили, что в очереди на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства по всей стране стоят порядка 3,7 млн человек. А более детальную информацию нам посоветовали узнать в местных исполнительных органах.

Участок земли. Иллюстративное фото: RonFullHD/Getty Images

К слову, в Алматы очередь на получение земельного участка для ИСЖ не ведется в связи с отсутствием свободных территорий. Поэтому мы обратились в Управление земельных отношений Алматинской области, в состав которой входит девять районов и областной центр в городе Қонаев.

Сколько участков было роздано в Алматинской области

Отметим, что на бесплатную землю от государства в населенных пунктах этой области претендует сразу треть всех очередников страны. Как нам сообщили в ведомстве, на получение земельного участка под ИСЖ в очереди здесь состоит 1 173 609 граждан.

При этом с 2006 года, то есть за 17 с лишним лет, бесплатные 10 соток в Алматинской области получили 4 300 человек. В том числе в этом году участки получили 294 заявителя, из них в Енбекшиказахском районе – 123, Илийском – 8, Балхашском – 3, Кегенском – 85, Уйгурском – 1, а в городе Қонаев – 74.

В Управлении земельных отношений Алматинской области также напомнили, что заявления на получение земли от государства удовлетворяются в порядке очереди по мере подготовки площадок под индивидуальное жилищное строительство и появления свободных территорий.

Как заявитель узнает о подошедшей очереди

Очередник уведомляется о наличии свободных земельных участках и о том, что подошла очередь, через единый контакт-центр 1414, либо в личном кабинете Электронного правительства.

Далее он должен обратиться в местный исполнительный орган для дальнейшего оформления участка. К слову, земля полностью перейдет в собственность заявителя после того, как на ней будет построено жилье. На это дается три года.

Также напомним, что получить землю могут только совершеннолетние казахстанцы. Заранее поставить в очередь ребенка не получится.