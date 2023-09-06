Сколько денег нужно для комфортной жизни в мегаполисах Казахстана

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Комфортная жизнь в мегаполисах требует больших денежных средств. О том, сколько нужно зарабатывать жителям Алматы и Астаны, чтобы покрывать свои базовые потребности, читайте в материале NUR.KZ.

Средняя зарплата в Казахстане по итогам 2 квартала 2023 года превысила 365 тыс. тенге. Однако далеко не все работники могут рассчитывать на такие оклады. Также они довольно сильно отличаются в зависимости от региона. Например, в Астане и Алматы средние зарплаты составляют 467 121 тенге и 420 380 тенге соответственно.

По данным аналитического центра Jusan Analytics, чтобы удовлетворить все свои базовые потребности для комфортной жизни жителям двух главных городов Казахстана между тем потребуется минимум 450 тыс. тенге в месяц. С такой суммой горожане смогут приобретать более качественные товары и услуги, а также покрывать расходы на развлечения.

Впрочем, многие казахстанцы не получают достаточные для этих целей зарплаты. Так, согласно исследованию Лондонской школы экономики и политических наук и Института экономических исследований, каждый второй житель Казахстана сталкивается с финансовыми трудностями.

А некоторые граждане при этом тратят денег больше, чем зарабатывают. Например, базовые расходы работников с зарплатой в 70-100 тыс. тенге составляют 125,2 тыс. тенге в месяц, что почти в полтора раза превышает их доход. Работники с доходом от 100 тыс. до 200 тыс. тенге тратят на повседневные нужды порядка 156,9 тыс. тенге в месяц, или около 101% от своей зарплаты.

То есть, чтобы покрыть свои базовые потребности, некоторым гражданам приходится брать деньги в долг, а также оформлять займы или микрокредиты. Напомним, только в июле текущего года порядка 428 тыс. граждан оформили микрозаймы "до зарплаты".

Расходы на базовые потребности. Инфографика: Jusan analytics

Таким образом, можно отметить, что почти половине занятых жителей Астаны и Алматы (49%) не хватает заработка для покрытия своих повседневных расходов.

При анализе расходов аналитики не брали во внимание те, что превышали 300 тыс. тенге. То есть в данном исследовании не рассматривались долгосрочные и единоразовые покупки.

"Несмотря на то что расходы на оплату кредита, ипотеки и аренды жилья могут занимать значительную долю в бюджете семьи, они зависят от индивидуальных обстоятельств и предпочтений каждого.

К примеру, некоторые могут владеть собственным жильем или не иметь кредитных обязательств, поэтому эти расходы для них не являются основными. В связи с этим в рамках данного исследования мы сконцентрировались на повседневных расходах, которые есть у каждого, и сколько мы тратим на них", – объяснили свою позицию авторы исследования.

В целом же, даже без учета крупных трат, работникам с зарплатой до 200 тыс. тенге не хватает заработка для покрытия своих повседневных расходов. Их аналитики отнесли к наименее обеспеченной группе населения, так как им не хватает средств для обеспечения комфортного уровня жизни – они совершают покупки, чтобы удовлетворить свои минимальные потребности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2035521-skolko-deneg-nuzhno-dlya-komfortnoy-zhizni-v-megapolisah-kazahstana/