Сколько денег нужно казахстанцу, чтобы обеспечить свои минимальные потребности

Деньги и калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По итогам мая текущего года прожиточный минимум вырос практически во всех регионах Казахстана. Сколько нужно денег, для того, чтобы покрыть свои минимальные потребности, узнали журналисты NUR.KZ.

Прожиточный минимум (ПМ) на душу населения – это показатель, который определяет денежную сумму, необходимую одному среднестатистическому казахстанцу для покрытия своих минимальных потребностей на весь месяц.

Согласно данным Бюро национальной статистики, по итогам мая текущего года эта сумма в среднем по стране равна 47 286 тенге. За месяц она увеличилась на 1,2%, а с начала года – сразу на 5,7%.

Стоит отметить, что в зависимости от региона прожиточный минимум может сильно отличаться. Так, например, самый высокий ПМ установлен в Мангистауской области – 59 489 тенге, а самый низкий в Кызылординской – всего 43 060 тенге.

В Астане он равен 52 624 тенге, в Алматы – 49 340 тенге, а в Шымкенте – 46 229 тенге. Атырауская область оказалась единственным из регионов Казахстана, в котором прожиточный минимум за месяц никак не изменился и по-прежнему составляет 45 924 тенге.

Прожиточный минимум в мае 2023 года. Источник: Бюро национальной статистики

Прожиточный минимум отличается от возраста и пола

Также следует учитывать тот факт, что прожиточный минимум зависит не только от региона, но даже от пола и возраста казахстанцев. Для каждой возрастной группы он разный и у женщин, как правило, он ниже, чем у мужчин.

Так, например, в мае текущего года сумма, необходимая для обеспечения минимальных потребностей детям до 13 лет, в среднем была равна 37 883 тенге в месяц.

У парней в возрасте от 14 до 17 лет она составляет 59 803 тенге, а у девушек аналогичной возрастной группы – всего 45 830 тенге. Мужчинам трудоспособного возраста старше 18 лет требуется в среднем 56 265 тенге, а женщинам – 44 669 тенге.

Что касается пожилых казахстанцев, то здесь для того, чтобы порыть минимальные потребности, согласно данным аналитиков, достаточно примерно 44 288 тенге в месяц.

Прожиточный минимум в зависимости от пола и возраста. Источник: Бюро национальной статистики

Напомним, размер прожиточного минимума рассчитывается исходя из стоимости более сорока продуктов питания в месячной дозировке, которые нужны среднестатистическому казахстанцу. При этом 55% от него выделено на пропитание, а остальные деньги – на другие потребности.

Этот показатель на данный момент используется для определения уровня бедности в регионе и назначения адресной социальной помощи малообеспеченным семьям. Однако в скором времени черту бедности "отвяжут" от прожиточного минимума и начнут рассчитывать, опираясь на показатель медианного дохода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2022821-skolko-deneg-nuzhno-kazahstantsu-chtoby-obespechit-svoi-minimalnye-potrebnosti/