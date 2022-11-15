Токаеву доложили о ликвидации 25 финансовых пирамид в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев и Жанат Элиманов. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент заслушал отчет о деятельности агентства за 10 месяцев текущего года.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено об искоренении практики повального возбуждения уголовных дел и минимизации вовлечения добросовестного бизнеса в орбиту уголовного преследования. В результате наблюдается ежегодная тенденция сокращения количества досудебных расследований – в сравнении с прошлым годом количество зарегистрированных дел снизилось на 30%.

По словам Жаната Элиманова, принятые меры позволили возместить ущерб и обеспечить возврат активов на сумму свыше 300 млрд тенге. Нейтрализовано 25 организованных преступных групп.

Пресечена деятельность 119 групп, осуществлявших незаконное обналичивание средств.

Главе государства также сообщили о ликвидации 25 финансовых пирамид с возмещением потерпевшим ущерба на 8,3 млрд тенге. В рамках борьбы с финансовыми пирамидами заблокировано порядка 8,8 тысячи сайтов и аккаунтов с противоправным контентом.

Во исполнение поручения президента финансовой разведкой выявлена деятельность 15 интернет-магазинов по розничной торговле наркотиками с оборотом 4,4 млрд тенге, в деятельность которых было вовлечено более 27 тысяч граждан. Материалы по ним направлены в МВД и КНБ.

В рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма с использованием цифровых активов агентством заключен Меморандум о сотрудничестве с крупнейшей международной криптобиржей Binance.

Президента проинформировали о ходе прохождения Казахстаном взаимной оценки на предмет соответствия национальной "антиотмывочной" системы рекомендациям ФАТФ.

По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид, мошеннических схем, а также усилить меры по противодействию коррупции в рядах самого агентства.

Отметим, что Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту. Об этом сообщается на официальном сайте АФМ.

Сотрудники агентства ведут работу по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также в функции ведомства входит предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством РК к ведению этого органа.

Председателем агентства является Жанат Калдыбекович Элиманов, который находится на этой должности с 28 января 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997228-tokaevu-dolozhili-o-likvidatsii-25-finansovyh-piramid-v-kazahstane/