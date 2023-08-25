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Что выгоднее купить казахстанцам: новый или подержанный автомобиль

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Продавец отдает ключи от нового автомобиля
Ключи от нового автомобиля. Иллюстративное фото: SergeyTikhomirov/Getty Images

При покупке транспортного средства часто возникает выбор между абсолютно новым или подержанным авто. О том, какие нюансы могут повлиять на итоговое решение покупателя, читайте в материале NUR.KZ.

Покупка автомобиля – это важное решение, сопряженное с множеством вопросов. Одним из них является выбор между новым и подержанным авто.

Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы. Поэтому важно учитывать некоторые аспекты, с которыми придется столкнуться как в случае покупки новой машины, так и подержанного варианта.

Стоимость: не все так просто

Если сравнивать только цены, то новый автомобиль обычно обходится дороже, чем подержанный. Например, новый условный седан стоит 12 млн тенге, а подержанный такой же модели, выпущенный два-три года назад, оценивается в 7 млн тенге.

В то же время, хоть и подержанный автомобиль может обойтись дешевле, но возможно, в него придется вложить дополнительные средства для обслуживания и ремонта.

Потеря в цене

Сразу после покупки нового автомобиля он начнет терять в стоимости. При этом подержанный автомобиль уже прошел через этот процесс, и скорость его обесценивания может оказаться гораздо меньше.

Допустим, новый автомобиль, купленный ранее за 12 млн тенге, решено было продать через два года владения. Тогда его рыночная стоимость может составить уже 9 млн тенге.

Стопки монет стоят на фоне автомобиля
Покупка авто. Иллюстративное фото: Mintr/Getty Images

В то же время подержанный автомобиль, который был куплен за 7 млн тенге, может потерять менее 1 млн тенге в цене за тот же период в зависимости от состояния, марки и модели.

Однако с учетом объемов денежных вложений на их обслуживание подержанные варианты возрастом более трех лет могут оказаться менее выгодными.

Страховка КАСКО и техосмотр

Страховка для новых автомобилей может быть дороже из-за их более высокой стоимости. Подержанный автомобиль может обойтись вам дешевле в этом плане.

Дело в том, что ремонт новой машины обходится дороже, и страховой компании придется выплатить большую сумму. Соответственно, стоимость полиса также возрастет.

В отношении технического осмотра новый автомобиль может оказаться более выгодным – техосмотр не требуется для транспорта возрастом менее семи лет.

Мужчина проводит техосмотр авто
Техосмотр. Иллюстративное фото: pexels.com

История обслуживания

С одной стороны при покупке подержанного авто возникает риск скручивания пробега – в Казахстане за это не предусмотрено наказание. Соответственно, реальное его техническое состояние может оказаться хуже, чем заявляет продавец.

Новый транспорт в данном вопросе обычно имеет гарантию и возможность быстрого ремонта или замены.

Как принять решение

Выбор между новым и подержанным автомобилем зависит от многих факторов, среди которых главным являются финансовые возможности. Однако также важно учесть личные потребности и приоритеты.

Поэтому, если нужно сэкономить при покупке и есть готовность принять некоторые риски, то подержанный автомобиль может оказаться выгодным решением.

С другой стороны, если есть финансовые возможности, нужны новейшие технологии, гарантия и отсутствие факта предыдущей эксплуатации, то новый автомобиль будет более предпочтительным.

Поэтому итоговый выбор зависит от отдельно взятой ситуации. Главное – знать о всех нюансах и последствия принятых решений, с которыми можно потом столкнуться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2033812-chto-vygodnee-kupit-kazahstantsam-novyy-ili-poderzhannyy-avtomobil/

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