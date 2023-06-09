На каких условиях можно оформить автокредит в Казахстане

Ключи от авто. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Покупка новой машины может оказаться дорогим вложением. И если денег не хватает, то есть автокредиты, которые предлагают казахстанские банки. Об их условиях читайте в материале NUR.KZ.

Автокредит представляет собой финансовый инструмент, при котором заемщик получает автомобиль, но платит за него не сразу, а вносит ежемесячные платежи с переплатой.

Особенно популярным данный инструмент стал в 2022 году – казахстанцы оформили автокредиты на рекордные 832,1 млрд тенге. Это на 31,1% больше, чем в 2021 году.

Рассмотрим, какие рыночные условия для покупки нового авто предлагают банки второго уровня (БВУ) на своих официальных сайтах.

Евразийский банк

Казахстанцы могут купить новую машину в кредит на сумму от 450 тыс. до 30 млн тенге и на срок до 84 месяцев (7 лет). При этом не требуется внесения первоначального взноса при покупке в салоне-партнере, но в других случаях придется внести от 5% – зависит от суммы займа и марки машины.

Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) составит от 25,2%. Комиссия за оформление займа отсутствует, а также возможно частичное и полное досрочное погашение без штрафов.

Как и во всех банках, предусмотрено оформление КАСКО.

Банк ЦентрКредит

В данном банке также готовы выдать автокредит в салонах-партнерах сроком на 7 лет и на максимальную сумму до 45 млн тенге.

При этом вместо первоначального взноса в размере минимум 10% от цены покупки можно передать салону другой автомобиль. А ГЭСВ составит от 22,4%.

В то же время следует учитывать, что за досрочное погашение полагаются штрафы:

займы сроком до года – неустойка в размере 1% от суммы погашения в первые 6 месяцев;

займы свыше одного года – неустойка в размере 1% от суммы погашения в течение первых 12 месяцев.

Монеты. Иллюстративное фото: Mintr/Getty Images

Нурбанк

Срок автокредита в данном БВУ достигает до 5 лет, а банк покроет до 65% от стоимости авто, но не более 10 млн тенге. Также потребуется внести минимум 35% от цены покупки в качестве первоначального взноса.

При этом ГЭСВ будет зависеть от комиссий:

без них – от 23,1% ;

; с комиссией – от 22,5%.

Также есть возможность привлечь созаемщика.

Bereke Bank

Автокредиты для покупки новых машин в салонах-партнерах банка можно оформить на сумму до 30 млн тенге и сроком до 7 лет. Первоначальный взнос отсутствует.

При этом ГЭСВ составит от 24,94%. При досрочном погашении займа комиссии и штрафы не взимаются.

Ключи от нового автомобиля. Иллюстративное фото: SergeyTikhomirov/Getty Images

Halyk Bank

Данный БВУ имеет несколько видов автокредитования. Условия стандартного варианта оказались следующими:

первоначальный взнос – отсутствует для участников зарплатного проекта, а для других клиентов составит от 20% ;

; сумма займа – до 30 млн тенге ;

; срок кредитования – до 7 лет.

При этом размер ГЭСВ будет зависеть от наличия комиссий. Например, при автокредите с комиссиями будут следующие значения:

при полном подтверждении дохода – от 26,2% ;

; при частичном подтверждении дохода – от 28,8%.

А если заем без комиссий, то эффективная ставка составит от 35,1%.

Как видно из описанных условий, каждый из банков предлагает свои отличительные продукты по автокредитованию.

Выбирая подходящий вариант, следует обратить внимание на все нюансы и уточнить окончательные условия у менеджеров банков. Также важно тщательно изучить свои финансовые возможности, чтобы кредит не стал проблемой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2023943-na-kakih-usloviyah-mozhno-oformit-avtokredit-v-kazahstane/