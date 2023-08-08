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Кто платит за сломанную технику в арендной квартире в Казахстане

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Передача ключей от дома
Ключи от дома. Иллюстративное фото: freepik.com

Проживание в арендной квартире подразумевает определенную материальную ответственность. Однако не всегда за ремонт какой-либо техники должны платить квартиранты. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Аренда в Казахстане остается дорогой, что увеличивает финансовую нагрузку на семейный бюджет граждан.

Поэтому поломка стиральной машины, телевизора, кондиционера и прочей домашней техники грозит значительным повышением их расходов. Как указывает Krisha.kz, для предотвращения подобной ситуации важно заранее оговорить условия проживания.

При этом не всегда виновными в поломке техники являются арендаторы.

Вопрос ответственности

Чтобы заранее определить, какую ответственность будут нести арендаторы за состояние жилья и имущества, необходимо обязательно подписывать договор аренды.

"Если сдается квартира с мебелью и техникой, то обычно по договору (если иное не оговорено) арендодатель обязан передать квартиру с исправной бытовой техникой. Если арендодатель сдает жилье с неисправной сантехникой, техникой, электропроводкой, то это основание для досрочного расторжения договора", – отмечают в источнике.

При этом важно учесть в самом документе некоторые нюансы.

Например, при передаче жилья новым жильцам необходимо приложить акт приема-передачи, в котором должен быть указан точный перечень имеющейся в квартире бытовой техники.

Женщина и мужчина пожимают друг другу руки
Договор. Иллюстративное фото: freepik.com

В нем должны быть расписаны все виды имущества и их количество, а также можно указать повреждения (письменно или сделать фото), которые уже имеются. Например, записать это можно так:

  • микроволновая печь, марка — 1 штука, есть гарантия до 2025 года;
  • телевизор, марка, диагональ — 1 штука, царапина на левой верхней части экрана и так далее.

Важно также лично проверить исправность техники в доме.

Кто в итоге заплатит

"Итак, если в договоре аренды не указано иного, то вся ответственность на время аренды за технику лежит на арендаторе. То есть если что-то сломалось, то оплачивать ремонт должен именно он. Однако есть важные нюансы", – отмечают в Krisha.kz.

Чтобы выяснить, чья вина привела к повреждению имущества, квартиранты должны сообщить владельцу жилья о поломке и обратиться в сервисные центры. Специалисты выдадут письменное заключение о причинах неисправности.

Тогда возможны два сценария:

  • техника сломалась из-за скачка напряжения, затопления соседями или из-за другого чрезвычайного происшествия (ЧП) – арендатор не виноват, а ремонт оплачивает арендодатель;
  • причиной неисправности стало механическое воздействие, неправильная эксплуатация или намеренное повреждение – ответственность несет арендатор, который должен самостоятельно покрыть ущерб.

Между тем при аренде квартиры владельцу жилья обычно оставляется определенная сумма денег (страховой депозит), с которого могут быть удержаны расходы на ремонт по вине арендатора.

Другими словами, если был составлен подробный договор аренды, то он защитит обе стороны сделки, определит их ответственность и убережет от денежных потерь.

Напомним, что казахстанцы могут застраховать арендную квартиру и сэкономить деньги в случае ЧП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2031511-kto-platit-za-slomannuyu-tehniku-v-arendnoy-kvartire-v-kazahstane/

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